«Тигиев – другой уровень в сборной Медиалиги. По технике и решениям». Егоров о защитнике

Теги Крылья Советов Георгий Тигиев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Сборная Медиалиги Медиафутбол

Дмитрий Егоров выделил одного игрока в сборной Winline Медиалиги.

В эти минуты в Самаре проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и командой звезд МФЛ.

«Тигиев – другой уровень в этой сборной. По технике и решениям», – написал президент «БроукБойз».

«Тига в порядке полном, в первом тайме лучший», – добавил второй руководитель «Броуков» Райзен.

Бывший защитник «Спартака» с 2022 года играет за медиафутбольный клуб Егорова и Райзена.

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)

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