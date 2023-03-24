«Тигиев – другой уровень в сборной Медиалиги. По технике и решениям». Егоров о защитнике

Дмитрий Егоров выделил одного игрока в сборной .

В эти минуты в Самаре проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и командой звезд МФЛ.

«Тигиев – другой уровень в этой сборной. По технике и решениям», – написал президент « ».

«Тига в порядке полном, в первом тайме лучший», – добавил второй руководитель «Броуков» Райзен.

Бывший защитник «Спартака» с 2022 года играет за медиафутбольный клуб Егорова и Райзена.

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)