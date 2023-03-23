Егоров о матче с Ираном: «Антиреклама футбола в стране. Пусть лучше сборная обыгрывает блогеров 10:0, чем так мучается»

Дмитрий Егоров высказался об игре сборной России против Ирана (1:1).

«Пусть лучше сборная России обыгрывает блогеров 10:0, чем вот так мучается с Ираном, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Это антиреклама футбола в стране», – написал президент «БроукБойз».

В последних трех товарищеских матчах сборная России сыграла вничью: со сборными Таджикистана, Узбекистана и Ирана.

Россия сыграла вничью с Ираном в Тегеране – 1:1. Миранчук и Тареми забили с пенальти

Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном