Егоров о матче с Ираном: «Антиреклама футбола в стране. Пусть лучше сборная обыгрывает блогеров 10:0, чем так мучается»
Дмитрий Егоров высказался об игре сборной России против Ирана (1:1).
«Пусть лучше сборная России обыгрывает блогеров 10:0, чем вот так мучается с Ираном, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Это антиреклама футбола в стране», – написал президент «БроукБойз».
В последних трех товарищеских матчах сборная России сыграла вничью: со сборными Таджикистана, Узбекистана и Ирана.
Россия сыграла вничью с Ираном в Тегеране – 1:1. Миранчук и Тареми забили с пенальти
Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном
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