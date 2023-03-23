Егоров о матче с Ираном: «Антиреклама футбола в стране. Пусть лучше сборная обыгрывает блогеров 10:0, чем так мучается»

Теги Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу Сборная Ирана по футболу сборная Таджикистана товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об игре сборной России против Ирана (1:1). 

«Пусть лучше сборная России обыгрывает блогеров 10:0, чем вот так мучается с Ираном, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Это антиреклама футбола в стране», – написал президент «БроукБойз».

В последних трех товарищеских матчах сборная России сыграла вничью: со сборными Таджикистана, Узбекистана и Ирана.

Россия сыграла вничью с Ираном в Тегеране – 1:1. Миранчук и Тареми забили с пенальти

Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном

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18 комментариев

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Иван Сергеевич
10:0...ага)) 1:1 дай Бог)))
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frumkin78
Неужели куча людей такие болваны, сборная просто играет товарищеские матчи, лишь бы травму не получить, это все фикция, и так будет и дальше, пока все не закончится и нас не допустят к настоящим турнирам. А осуждать сейчас сборную по игре, ну это просто свинство.
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андрей калуцких
Ну да. Играть с участником последнего ЧМ - антиреклама футбола в стране. Играть со сборищем клоунов - то, что нужно?
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Safar Safar
Лично моё мнение сейчас не до критики. Очень тяжело игрокам и тренерскому штабу. Ноль мотивации ,абсолютная не ясность где и как и что будет дальше. Так что лучше просто замолчать и смириться с такой ситуацией которая страна попала..
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9wkbc9rjcb
Игра конечно позорище, вату на своей половине катали, ни мысли, ни желания, какая то безнадега.
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Матвей Суицидин
Сборная, конечно, лютый отстой. Напоминает год товарняков Черчесова перед ЧМ.
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3ST1M3
Ответ защита трента
Лучше уж смотреть как ираны и таджикистаны побеждают,чем недоматчи медиалиги
Так даже Ираны не побеждают 🤔
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цирюля
Ответ валя_стакан
А что команды Карпина хоть когда то феерию атакующюю показывали?
Футбола нет, от слова совсем...какая тут феерия может быть..
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TiNO
Что за гон?) Уровень футбола от этого сразу вырастет до межгалактического! Ясен пень, тебе пофиг с каким счётом продуть, хоть 0:100, зато заплатят неплохо)))
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Balt
Что ж поделать, ну вот такой период. Что лучше что хуже это ещё вопрос. Но лучше уж товарняки против официальных команд.
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валя_стакан
Ответ цирюля
Невозможно смотреть сборную под руководством Карпина...сплошной мазохизм какой-то..
А что команды Карпина хоть когда то феерию атакующюю показывали?
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валя_стакан
Так может и проиграть еще блогерам
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Tsamourlidis_mufc
Лучше смотреть 10 часовую нарезку всех штрафных Рона по бпла и голубям, чем увидеть хотя бы один кадр с лицом Егорова
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+4
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цирюля
Невозможно смотреть сборную под руководством Карпина...сплошной мазохизм какой-то..
+9
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Кирилл Голивец
Один из самых глупых, бездарных и невоспитанных спортивных журналистов России. Олицетворение эпохи кликов. Лучше уж 723 цитаты Мостового видеть, у него хоть к футболу талант был, при всем его нынешнем образе.
+19
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Shadow1882
И обгадил сборную, и присосаться к хайпу за её же счёт решил. Ну типичный...
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Mihail0910
Лучше сборная пусть динамовцев обыгрывает по 3:0, потому что блогеры могут и вынести эту сборную.
+8
-2
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защита трента
Лучше уж смотреть как ираны и таджикистаны побеждают,чем недоматчи медиалиги
+26
-4
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