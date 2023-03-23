Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин сборная Таджикистана высшая лига Узбекистан товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России в третий раз подряд сыграла вничью.

Команда Валерия Карпина не сумела обыграть Иран на выезде – 1:1. Предыдущие два товарищеских матча, с Таджикистаном и Узбекистаном, завершились без голов.

Последнюю победу россияне одержали в товарищеской игре с Кыргызстаном 24 сентября 2022 года – 2:1.

Далее Россия встретится с Ираком – это случится 26 марта.

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63 комментария

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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Игорь Волков
Сборная под руководством карпина абсолютно разучилась атаковать. Сплошная бестолковая нудятина, а не игра. Так ещё Пиняева на банке держит
Все наработки по атаке это как заработать пенальти и как его забить. По второму пункту пока всё хорошо.
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Аа Еее
против Европы мы играли лучше,тут одна безданёга. надеюсь в Азии тоже есть свои Лихтенштейны,сан марины))
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Семён Жуйло
Информация для тех, кто любит распальцеваться на Азию.
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бредущий по граблям
сборная не проигрывает 3 матча подряд! так оптимистичнее
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Добрый Ретроград
Сборные сильнейшие. РФ может засчитывать себе как победы.
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Добрый Ретроград
Это отрицательный рост)
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muslim95
Такие матчи нужны, сегодня нас проэкзаменовала сборная повыше классом, сдюжили....
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muslim95
Ответ Yauheni Svartsevich
Похоже, пора заявляться в конфедерацию Океании....
Потянем?
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Japonskiy Magnitofon
Ответ RSI
Ему не нужны думающие игроки. Именно поэтому Пиняев на банке, а Человек в Москве. Уткин так вообще забыт, а он лучший полузащитник в России здесь и сейчас. Карпин обычный горлопан
Кто лучший полузащитник? Уткин? У него есть два сильных качества - удар и подача. Все остальное, работоспособность, контроль мяча, техника, работа корпусом очень средненькое. Сработали сильные качества - он один из лучших в матче, не сработали, о его игре и нечего сказать, на поле его не видно.
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Dszubov
самая миролюбивая сборная
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dewald
Может сразу заявимся в Океанию?
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Gani
Азиатский пат для Карпина
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Lindeman
Верните Черчесова
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brig_Mercury
Ответ Mihail0910
Многое забавно в этом товарищеском матче. И 20+ ударов по нашим воротам, и то, что вратарь иранцев рукой бросает мяч дальше, чем Сафонов ногой. И то, как мяч при приёме отскакивает на 3 метра..., и фулл-хаус вечера - жёлтая карточка Сафонову за затяжку времени🤣
Это Матвей так подтвердил, что не боится Ирана.
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Rave_
«Валера, иди сюда!»
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Лжетрофеич
Ответ Человек1991
Продолжается позорное футбольное азиатское турнэ сборной России ) Киргизия 1-2 , Таджикистан 0-0 , Узбекистан 0-0, Иран 1-1 . )) Следующий матч дома , оторвёмся на Ираке 3-0 , 4-0 . ))
1:1 будет. Или даже 2:2
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-2
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Atsuktuvas
Главное не победа, а участие...
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Кирилл Куминский
Карпин, 2 год, итоги:
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Ка Ман
Восток - дело тонкое.
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Капитан Буррито
и с Украиной не выиграли...
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-2
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Darshan
Хорошо что не играют с нормальными сборными.
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-2
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Тюменский медвежонок
и зачем я это смотрел... сам не понимаю, после игры минут 10 не мог отойти, после таких игр есть большая вероятность вообще перестать смотреть футбол в принципе, это как в популярном меме "Посмотрел, встал, подошёл к окну, закурил... Много думал... Плакал..."
+6
0
+6
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Hola Hola
Иран-то повыше классом кажется. Не знаю, чего некоторые щеки надували, мол, докатились, с кем играем. Ирану стоит сказать спасибо, что проэкзаменовал нашу сборную.
+3
-1
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#nikon
дружба победила
футбол проиграл
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Ростовский
Сборная России не проигрывает уже 4 матча подряд на выезде.

И это при том что без лидеров играет, типо Головина, Миранчука, Джикии.
+1
-1
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