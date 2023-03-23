Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном
Сборная России в третий раз подряд сыграла вничью.
Команда Валерия Карпина не сумела обыграть Иран на выезде – 1:1. Предыдущие два товарищеских матча, с Таджикистаном и Узбекистаном, завершились без голов.
Последнюю победу россияне одержали в товарищеской игре с Кыргызстаном 24 сентября 2022 года – 2:1.
Далее Россия встретится с Ираком – это случится 26 марта.
футбол проиграл
И это при том что без лидеров играет, типо Головина, Миранчука, Джикии.