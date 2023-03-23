в третий раз подряд сыграла вничью.

Команда Валерия Карпина не сумела обыграть на выезде – 1:1. Предыдущие два товарищеских матча, с и Узбекистаном, завершились без голов.

Последнюю победу россияне одержали в товарищеской игре с Кыргызстаном 24 сентября 2022 года – 2:1.

Далее Россия встретится с Ираком – это случится 26 марта.