Игорь Дивеев: «Без Fan ID было атмосфернее. Домой по паспорту не ходят, согласен с Чаловым»

согласился со словами о Fan ID.

Ранее нападающий ЦСКА высказался против Fan ID: «Домой по паспорту не ходят».

«Без Fan ID, конечно, было больше народу. Да и атмосфернее было. Но спасибо тем, кто сделал себе паспорт болельщика и все равно пришел на игру с « ».

Хотя я согласен с Чаловым по ситуации с Fan ID – домой по паспорту не ходят», – сказал защитник ЦСКА.

Матч 20-го тура между ЦСКА и «Зенитом» (1:0), который прошел на стадионе « » в Москве, посетили 9 974 зрителя.

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