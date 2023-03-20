Игорь Дивеев: «Без Fan ID было атмосфернее. Домой по паспорту не ходят, согласен с Чаловым»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Федор Чалов Игорь Дивеев Чемпионат.com Fan ID Футбол

Игорь Дивеев согласился со словами Федора Чалова о Fan ID.

Ранее нападающий ЦСКА высказался против Fan ID: «Домой по паспорту не ходят».

«Без Fan ID, конечно, было больше народу. Да и атмосфернее было. Но спасибо тем, кто сделал себе паспорт болельщика и все равно пришел на игру с «Зенитом».

Хотя я согласен с Чаловым по ситуации с Fan ID – домой по паспорту не ходят», – сказал защитник ЦСКА.

Матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0), который прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, посетили 9 974 зрителя.

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9 комментариев

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Алекс 777
правила ван id напоминает анекод.

Приехал мужик в ЮАР. Решил в театр сходить. Пришел в кассу:
- Дайте, пожалуйста, билет!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в кассе у нас только негры билеты берут, а белые у администратора.
Мужик к администратору:
- Дайте, пожалуйста, билет в партер!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Hу, а как вы узнали?
- Да в партер у нас одни негры берут билеты, а белые в бельетаже, в ложах.
Взял мужик в бельетаж. Сел, смотрит зрелище. Захотелось ему поссать. Терпеть уж мочи нет. Он к служителю:
- А где тут у вас туалет?
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в туалет у нас ссать только негры ходят, а белые ссут прямо в партер, там ведь одни негры.
Hу, встал мужик, стал ссать в партер. Вдруг из партера недовольный голос:
- Ты что, первый раз в ЮАР ?
- Да, а как вы узнали ?
- Дык ты чего ж только на одного все время ссышь? Ты разбрызгивай, разбрызгивай!
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Don_Krebs
Ну, это пока. Пока не ходят. Это будет логическим продолжением фан-уйди.
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Спартак Уокер
Молодцы ребята правильно говорят
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Честный контроль
Спасибо армейским игрокам и тренеру, что говорят, то что думают, а "не как надо"!
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Георгий Михеев
Ответ Ебздрогыч
Скоро по нужде будем по паспорту ходить
Да по паспорту это еще ничего, он у всех есть -)
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melmi
Ответ Romeo Yankovich
а чего перед его вводом не был столь откровенен и не высказывал позицию?? или решил тоже "смириться"?
Так все начали высказываться против и он заодно
У нас же как -Я как все . А раз можно как все так и я с вами
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Ебздрогыч
Скоро по нужде будем по паспорту ходить
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И к дому просто так не пригоняют четыре сотни автозаков, чего не было ни до, ни после.
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Romeo Yankovich
а чего перед его вводом не был столь откровенен и не высказывал позицию?? или решил тоже "смириться"?
+8
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