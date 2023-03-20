Игорь Дивеев: «Без Fan ID было атмосфернее. Домой по паспорту не ходят, согласен с Чаловым»
Игорь Дивеев согласился со словами Федора Чалова о Fan ID.
Ранее нападающий ЦСКА высказался против Fan ID: «Домой по паспорту не ходят».
«Без Fan ID, конечно, было больше народу. Да и атмосфернее было. Но спасибо тем, кто сделал себе паспорт болельщика и все равно пришел на игру с «Зенитом».
Хотя я согласен с Чаловым по ситуации с Fan ID – домой по паспорту не ходят», – сказал защитник ЦСКА.
Матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0), который прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, посетили 9 974 зрителя.
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Приехал мужик в ЮАР. Решил в театр сходить. Пришел в кассу:
- Дайте, пожалуйста, билет!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в кассе у нас только негры билеты берут, а белые у администратора.
Мужик к администратору:
- Дайте, пожалуйста, билет в партер!
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Hу, а как вы узнали?
- Да в партер у нас одни негры берут билеты, а белые в бельетаже, в ложах.
Взял мужик в бельетаж. Сел, смотрит зрелище. Захотелось ему поссать. Терпеть уж мочи нет. Он к служителю:
- А где тут у вас туалет?
- Ты что, первый раз в ЮАР?
- Да, а как вы узнали?
- Да в туалет у нас ссать только негры ходят, а белые ссут прямо в партер, там ведь одни негры.
Hу, встал мужик, стал ссать в партер. Вдруг из партера недовольный голос:
- Ты что, первый раз в ЮАР ?
- Да, а как вы узнали ?
- Дык ты чего ж только на одного все время ссышь? Ты разбрызгивай, разбрызгивай!
У нас же как -Я как все . А раз можно как все так и я с вами