Сборная Медиалиги сыграет в Самаре против «Крыльев Советов». Вырученные средства пойдут на лечение игрока «Амкала» Финито

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Самара-Арена Winline Медиалига Николай Осипов Финито Сборная Медиалиги Медиафутбол

Сборная Медиалиги сыграет в Самаре против «Крыльев Советов».

Матч пройдет 24 марта на «Солидарность Арене». Начало игры в 18:00 (мск). Билеты продаются по цене 100 рублей.

«Вся вырученная с продаж сумма, будет удвоена нашим партнером – компанией Winline, и направлена на лечение Никиты Финито», – написал президент Медиалиги Николай Осипов.

В начале марта стало известно, что у легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист проходит курс химиотерапии.

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10 комментариев

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Спартак Уокер
Ответ DrogbaIvan
ты тратишь время на комментарии...
На ответ вам мне не жалко
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DrogbaIvan
Ответ Спартак Уокер
Я не собираюсь тратить на это время
ты тратишь время на комментарии...
+2
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Спартак Уокер
Ответ DrogbaIvan
тогда загугли 🤡
Я не собираюсь тратить на это время
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DrogbaIvan
Ответ Спартак Уокер
Я не смотрю рус ютуб я интересуюсь настоящим футболом
тогда загугли 🤡
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Михаил
Если FanID не будет, я не пойду
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Спартак Уокер
Ответ Вадим Каменный
Главный фифер рус.ютуба
Я не смотрю рус ютуб я интересуюсь настоящим футболом
0
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romanisti89
Ответ Вадим Каменный
Главный фифер рус.ютуба
кто такой фифер?
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Вадим Каменный
Ответ Спартак Уокер
Кто такой Финито?
Главный фифер рус.ютуба
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Спартак Уокер
Кто такой Финито?
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-3
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Мурад Сахаткулиев
Молодцы,что организовывают такие матчи,респект!
+5
-1
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