Сборная Медиалиги сыграет в Самаре против «Крыльев Советов». Вырученные средства пойдут на лечение игрока «Амкала» Финито

Сборная Медиалиги сыграет в Самаре против «Крыльев Советов».

Матч пройдет 24 марта на «Солидарность Арене». Начало игры в 18:00 (мск). Билеты продаются по цене 100 рублей.

«Вся вырученная с продаж сумма, будет удвоена нашим партнером – компанией Winline, и направлена на лечение Никиты Финито», – написал президент Медиалиги Николай Осипов.

В начале марта стало известно, что у легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист проходит курс химиотерапии.