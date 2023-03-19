FC BUS – официальное название команды Сослана Гатагова

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига Медиафутбол

Сослан Гатагов представил название своей команды – FC BUS.

В телеграм-канале клуба появился видеоролик, где было официально представлено название команды и игровая форма.

Вероятно, его брат Алан также переходит в FC BUS.

«Кто-то нас ждал. Кто-то ставил крест. Кто-то критиковал. Кто-то смеялся. Но FC BUS начинает свое движение. Пристегиваемся!

На нашем пути по дорогам медийного футбола будет множество остановок, новых пассажиров, интересных событий и кайфовых моментов.

Присоединяйтесь к нам, садитесь возле окошек, чтобы разглядеть все в подробностях», – написал президент клуба.

Вероятно, FC BUS сможет сыграть в третьем сезоне Winline Медиалиги, если последние два слота освободятся.

Гатагов о собственной команде в МФЛ-3: «Мы хотим и потянем по заявке, по требованиям, но тут решение за лигой. Если не попадем, то будем готовиться к другим турнирам»

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