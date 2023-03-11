Герман Эль Класико: «Я сказал Вите, что жду его, но «место в составе» и «хорошие условия» ему придется выбивать себе в честной конкуренции»

Герман Эль Класико опроверг слова Блатова, что тот не нужен «Амкалу».

«Это неправда. В нашем диалоге не было ничего подобного. Я сказал Вите, что жду его, но «место в составе» и «хорошие условия» ему придется выбивать себе в честной конкуренции с новыми игроками.

Я звал Витю обратно во время МФЛ. Перед матчем с 2Drots. После МФЛ. Фразы Майка о том, что я не общался с Витей – тоже ложь. Я в октябре, ноябре, декабре писал и не раз. Естественно, Витя есть в чате «Амкала» и прекрасно знает мой настрой по поводу него.

Зачем говорить фразы о том, что «особо не нужен»? У меня нет ответа. Предположу, что, возможно, он сам хочет сменить команду и переживает за конкуренцию. А может быть хочет выбить те же условия, которые у него были в «Амкале» до отъезда.

В любом случае, завтра проведем матч, в котором Блат сыграет против нас, а после, если возвращение в РФ все же состоится, то можем с нуля все проговорить еще раз», – написал Герман.

Ранее Виктор Блатов в интервью сказал, что не нужен «Амкалу».

Блатов о возвращении в «Амкал»: «Я понял четко, что я пока на данном этапе не нужен»