Гатагов пригласил Фила Воронина в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги

Филипп Воронин получил приглашение от Сослана Гатагова о вступлении в тренерский штаб молодежной сборной МФЛ.

«Приглашаю Фила в тренерский штаб сборной Медиалиги U21 на должность тренера-аналитика.

Также Филу будет предоставлена опция мотивационных речей после наших проигрышей», – написал Гатагов.

Воронин в своем телеграм-канале практически сразу ответил на приглашение: «Ну вот и сбылась моя мечта – тренировать Алекса Месси (хавбек 2Drots – Sports.ru)».