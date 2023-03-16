Гатагов пригласил Фила Воронина в тренерский штаб молодежной сборной Медиалиги

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Филипп Воронин получил приглашение от Сослана Гатагова о вступлении в тренерский штаб молодежной сборной МФЛ.

«Приглашаю Фила в тренерский штаб сборной Медиалиги U21 на должность тренера-аналитика.

Также Филу будет предоставлена опция мотивационных речей после наших проигрышей», – написал Гатагов.

Воронин в своем телеграм-канале практически сразу ответил на приглашение: «Ну вот и сбылась моя мечта – тренировать Алекса Месси (хавбек 2Drots – Sports.ru)».

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