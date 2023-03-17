Сборная Медиалиги сыграет с клубом РПЛ 24 марта. Скорее всего, соперником будут «Крылья Советов»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Самара-Арена товарищеские матчи (прочее) Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Сборная Медиалиги Медиафутбол

Клуб РПЛ и сборная Winline Медиалиги проведут товарищеский матч 24 марта.

Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что соперником сборной МФЛ станет не московская команда, хотя ранее сообщалось, что запланирована игра именно с клубом из столицы.

Позже «Некласико» добавил, что команда на текущий момент идет в нижней половине таблицы Премьер-лиги.

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров намекнул, что, возможно, соперником сборной Медиалиги будут «Крылья Советов».

Егоров написал, что его команду ждет ряд поездок маршрутом Самара-Москва-Алматы (в Казахстане у сборной МФЛ также запланирована товарищеская игра – Sports.ru).

Отметим, что 25 марта товарищеский матч также проведут медиафутбольный клуб 2Drots и ЦСКА.

Глава МФЛ Николай Осипов ранее заявил, что лига вела переговоры о проведении матча с ЦСКА, однако армейцы в итоге решили сыграть с 2D.

5 комментариев

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FrankieWild
бред на любителя
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Спартак Уокер
Ерунда какая то только ради хайпа
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Владддд
Блогеры уже обманули получается, что будет легендарный московский клуб
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MagicWithoutBorders
Будет интересно посмотреть уровень медиалиги по сравнению с РПЛ.
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Homelender_666
Что-то великое 🤩
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