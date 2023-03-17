Сборная Медиалиги сыграет с клубом РПЛ 24 марта. Скорее всего, соперником будут «Крылья Советов»

Клуб РПЛ и сборная проведут товарищеский матч 24 марта.

Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что соперником сборной МФЛ станет не московская команда, хотя ранее сообщалось, что запланирована игра именно с клубом из столицы.

Позже «Некласико» добавил, что команда на текущий момент идет в нижней половине таблицы Премьер-лиги.

Президент медиафутбольного клуба « » намекнул, что, возможно, соперником сборной Медиалиги будут « ».

Егоров написал, что его команду ждет ряд поездок маршрутом Самара-Москва-Алматы (в Казахстане у сборной МФЛ также запланирована товарищеская игра – Sports.ru).

Отметим, что 25 марта товарищеский матч также проведут медиафутбольный клуб 2Drots и ЦСКА.

Глава МФЛ Николай Осипов ранее заявил, что лига вела переговоры о проведении матча с , однако армейцы в итоге решили сыграть с 2D.