Сборная Медиалиги сыграет с клубом РПЛ 24 марта. Скорее всего, соперником будут «Крылья Советов»
Клуб РПЛ и сборная Winline Медиалиги проведут товарищеский матч 24 марта.
Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что соперником сборной МФЛ станет не московская команда, хотя ранее сообщалось, что запланирована игра именно с клубом из столицы.
Позже «Некласико» добавил, что команда на текущий момент идет в нижней половине таблицы Премьер-лиги.
Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров намекнул, что, возможно, соперником сборной Медиалиги будут «Крылья Советов».
Егоров написал, что его команду ждет ряд поездок маршрутом Самара-Москва-Алматы (в Казахстане у сборной МФЛ также запланирована товарищеская игра – Sports.ru).
Отметим, что 25 марта товарищеский матч также проведут медиафутбольный клуб 2Drots и ЦСКА.
Глава МФЛ Николай Осипов ранее заявил, что лига вела переговоры о проведении матча с ЦСКА, однако армейцы в итоге решили сыграть с 2D.
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