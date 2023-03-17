Уткин не будет комментировать Медиалигу: «Я не могу столько времени уделять медиафутболу. Когда же я буду большой футбол смотреть?»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин объяснил, почему не комментирует Winline Медиалигу.

В этом турнире выступает команда Уткина «Эгриси».

– Комментировать третий сезон МФЛ вы не планируете?

– Я планирую не комментировать МФЛ!

– Почему? Если пригласят вас?

– Я уже сказал, что меня это не интересует. Я не могу столько времени уделять медиафутболу, чтобы иметь о нем достаточное представление, чтобы я мог серьезно относиться! Когда же я буду большой футбол смотреть?

На медиафутбол я деньги трачу, на обычной своей работе зарабатываю. Как же мне тогда жить, если я всю пятницу и субботу буду торчать на медиафутболе?

Я уже говорил, что это не форма какого-то неуважения. Я просто не вижу такой возможности! – сказал Уткин.

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4 комментария

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Kyancey
Ответ thirteenpandas
Эх, вот бы он ЛЧ комментировал.. Было бы прекрасно)
Класико)
0
-1
-1
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swinostyd
Когда веки на зеньках похудеют. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
0
-5
-5
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Ussaev M
дядь Вась мы соскучились)
0
-1
-1
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thirteenpandas
Эх, вот бы он ЛЧ комментировал..
Было бы прекрасно)
+3
-3
0
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