Уткин не будет комментировать Медиалигу: «Я не могу столько времени уделять медиафутболу. Когда же я буду большой футбол смотреть?»
Василий Уткин объяснил, почему не комментирует Winline Медиалигу.
В этом турнире выступает команда Уткина «Эгриси».
– Комментировать третий сезон МФЛ вы не планируете?
– Я планирую не комментировать МФЛ!
– Почему? Если пригласят вас?
– Я уже сказал, что меня это не интересует. Я не могу столько времени уделять медиафутболу, чтобы иметь о нем достаточное представление, чтобы я мог серьезно относиться! Когда же я буду большой футбол смотреть?
На медиафутбол я деньги трачу, на обычной своей работе зарабатываю. Как же мне тогда жить, если я всю пятницу и субботу буду торчать на медиафутболе?
Я уже говорил, что это не форма какого-то неуважения. Я просто не вижу такой возможности! – сказал Уткин.
Было бы прекрасно)