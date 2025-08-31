«Титан» продолжил существование благодаря костяку команды. Футболисты предложили руководству играть на минимальных условиях

Арчи Тавузян рассказал о возрождении «Титана» .

«После сообщения от Саши [Зуева], что команда закрывается, прошла неделя. Футболисты мне написали: «Давайте на минимальных условиях. Мы не хотим уходить в другие команды, которые для нас ничего не значат».

Я позвонил Саше и рассказал, что у нас есть 10-11 футболистов «Титана». Он сказал: «Главное, чтобы был костяк». Костяк есть, добрали ребят, кому есть, что доказывать.

Первым мне позвонил Диего Малания. Он рассказал, что ему предложили минимальные условия в другом клубе и спросил, может ли «Титан» сделать такие же условия. Если да, то он лучше соберет команду в «Титане». Диего пообщался с ребятами, сказал, что много народу, кто хочет остаться.

Мое удивление было, что много ребят написало. Половина из FC Ars, кто давал интервью, что вынесут нас, просили, чтобы я взял их в «Титан». Мы им отказывали, потому что на этих позициях у нас футболисты лучше.

Огромный привет вратарю Мухину из «Матч ТВ». Я его попросил не афишировать. Он у себя в канале выложил скриншот, что «Титан» возрождается, а мы еще об этом не объявляли. Я его спросил, почему он так поступил. Он сделал истинно мужской поступок: заблокировал меня и ничего не ответил», – рассказал вице-президент «Титана» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее «Титан» вынес FC Ars в 1-м туре дивизиона претендентов Кубка Лиги – 6:1

Напомним, что в июле «Титан» объявил приостановке деятельности. Однако позднее клуб смог решить финансовые вопросы и принять участие в WINLINE Кубке Лиги.