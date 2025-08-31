FC ViBe уступили Fight Nights в дебютном матче в Медиалиге
ViBe проиграли Fight Nights в дивизионе претендентов в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Дивизион претендентов, первые матчи
31 августа, воскресенье
Fight Nights – FC ViBe – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Джичоная (26), 1:1 – Блатов (40), 2:1 – Ляпа (42)
Fight Nights: Жданов, Калмыков, Семенов, Чеканов, Долгушин, Кокоев, Сафонов, Логуа, Джичоная, Острый, Лепский
FC ViBe: Юрченко, Мелекесцев, Багдасаров, Губочкин, Царев, Бабков, Натхо, Васиченко, Акопов, Ильин, Блатов
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле). Игры дивизиона претендентов проходят в двухматчевом формате.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
