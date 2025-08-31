0

FC ViBe уступили Fight Nights в дебютном матче в Медиалиге

ViBe проиграли Fight Nights в дивизионе претендентов в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.

Winline Кубок Лиги, 1-й тур

Дивизион претендентов, первые матчи

31 августа, воскресенье

Fight Nights – FC ViBe – 2:1 (0:0)

Голы1:0 – Джичоная (26), 1:1 – Блатов (40), 2:1 – Ляпа (42)

Fight Nights: Жданов, Калмыков, Семенов, Чеканов, Долгушин, Кокоев, Сафонов, Логуа, Джичоная, Острый, Лепский

FC ViBe: Юрченко, Мелекесцев, Багдасаров, Губочкин, Царев, Бабков, Натхо, Васиченко, Акопов, Ильин, Блатов

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле). Игры дивизиона претендентов проходят в двухматчевом формате.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

