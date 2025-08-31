«СиндЕкат« обыграл «Альфа-Банку», забив на последней минуте в 1-м туре Кубка Медиалиги
«Альфа-Банка» уступила «СиндЕкату» в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Элитный дивизион
31 августа, воскресенье
«Альфа-Банка» – «СиндЕкат» – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Укол (2), 1:1 – Чижов (21), 1:2 – Барсов (50).
«Альфа-Банка»: Шепляков, Укол, Слащев, Д. Мишин, Шурыгин, Иванов, Агекян, Прокоп, Дато, К. Мишин, Дуб.
«СиндЕкат»: Арапов, Точе, Дорожинский, Дзантиев, Герас, Дубчак, Подоксенов, Репях, Шаба, Саного, Златан.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (большое поле).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
