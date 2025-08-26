«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
Появилось расписание 3-го раунда FONBET Кубка России.
«Амкал» сыграет с «Салютом» из Белгорода 11 сентября. Начало – в 17:00 (мск).
Матч пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске.
За медиакоманду сыграет 70-летний председатель «Зенита» Александр Медведев.
«Броуки» встретятся с «Леон Сатурн» 11 сентября. Начало – в 19:30 (мск).
Матч пройдет на стадионе «Сатурн» в Раменском.
В прошлом раунде за команду сыграл Федор Смолов против курского «Аванграда» (2:1). Федор провел на поле 90 минут и забил первый гол своей команды. Экс-нападающий «Краснодара» и «Зенита» сыграет за клуб в следующем раунде.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
