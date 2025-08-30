«Амкал» разгромил команду Чалова, 2Drots обыграли Chertanovo в 3-м туре Уличного Футбола
Расписание и результаты 3-го тура WINLINE Уличного Футбола.
WINLINE Уличный Футбол, 3-й тур
30 августа, суббота
«Амкал» – «Игроки Планеты Земля» (команда Даниила Чалова) – 17:9
2Drots – Chertanovo – 11:3
31 августа, воскресенье
Smol Squad (команда Федора Смолова) – Hoops. Начало – 15:00
Ctrl+V – «Союз Чемпионов» (команда Евгения Плющенко). Начало – 16:30
Матчи пройдут в комплексе «Атмосфера» в Москве.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Уличный Футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости