«Титан» встречается с FC Ars в дивизионе претендентов Кубка Лиги
«Титан» и FC Ars играют в дивизионе претендентов в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Дивизион претендентов, первые матчи
30 августа, суббота
«Титан» – FC Ars – 2:0 (2:0, второй тайм)
Голы: 1:0 – Урх (41), 2:0 – Щеткин (45).
«Титан»: Колесников, Степанов, Шустиков, Шаулухов, Е. Шульга, К. Шульга, Урхов, Дроздов, Киселев, Гооге, Щеткин.
FC Ars: Гамидов, Большаков, Кукурелья, Ухтияров, Темников, Акименко, Таги-Заде, Корш, Холанд, Володя XXL.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
