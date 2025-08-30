«Титан» встречается с FC Ars в дивизионе претендентов Кубка Лиги

«Титан» и FC Ars играют в дивизионе претендентов в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.

Winline Кубок Лиги, 1-й тур Дивизион претендентов, первые матчи 30 августа, суббота «Титан » – FC Ars – 2:0 (2:0, второй тайм) Голы: 1:0 – Урх (41), 2:0 – Щеткин (45). «Титан»: Колесников, Степанов, Шустиков, Шаулухов, Е. Шульга, К. Шульга, Урхов, Дроздов, Киселев, Гооге, Щеткин. FC Ars: Гамидов, Большаков, Кукурелья, Ухтияров, Темников, Акименко, Таги-Заде, Корш, Холанд, Володя XXL. Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле). ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

