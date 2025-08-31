Команда из Узбекистана Unwanted Boys проиграла «Эгриси» в дебютном матче в Медиалиге
Unwanted Boys уступили «Эгриси» в дивизионе претендентов в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Дивизион претендентов, первые матчи
31 августа, воскресенье
«Эгриси» – Unwanted Boys – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Комков (29), 1:1 – Радик (47), 2:1 – Дражжук (49)
«Эгриси»: Коненков, Яненко, Кольтяпин, Кефаша, Дасаев, Егорашев, Сменчугов, Юрчиков, Гололобов, Григорьев, Дражжук
Unwanted Boys: Odilkhonov, Abdugafforov, Tukhtasinov, Ubaydullayev, Saidov, Veklich, Umirov, Omonjonov, Dadajanov, Rakhmonov, Jumaev
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле). Игры дивизиона претендентов проходят в двухматчевом формате.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
