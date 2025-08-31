0

Команда из Узбекистана Unwanted Boys проиграла «Эгриси» в дебютном матче в Медиалиге

Unwanted Boys уступили «Эгриси» в дивизионе претендентов в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.

Winline Кубок Лиги, 1-й тур

Дивизион претендентов, первые матчи

31 августа, воскресенье

«Эгриси» – Unwanted Boys – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Комков (29), 1:1 – Радик (47), 2:1 – Дражжук (49)

«Эгриси»: Коненков, Яненко, Кольтяпин, Кефаша, Дасаев, Егорашев, Сменчугов, Юрчиков, Гололобов, Григорьев, Дражжук

Unwanted Boys: Odilkhonov, Abdugafforov, Tukhtasinov, Ubaydullayev, Saidov, Veklich, Umirov, Omonjonov, Dadajanov, Rakhmonov, Jumaev

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле). Игры дивизиона претендентов проходят в двухматчевом формате.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

