Lit Energy вырвал победу у Lotus Music, забив красным мячом с пенальти в 1-м туре Кубка Медиалиги
Lit Energy обыграл Lotus Music в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Элитный дивизион
31 августа, воскресенье
Lit Energy – Lotus Music – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Полюткин (27), 2:1 – Морозов (46, пенальти бонусным).
Lit Energy: Морозов, Абоубакар, Живоглядов, Спичка, Дмитренко, Талалай, Черный, Ивакин, Дмитриев, Базелюк, Карев.
Lotus Music: Ермаков, Кокаев, Полюткин, Звонков, Соловьев, Сергин, Мирзоалиев, Плиев, Романюк, Симонов, Лях.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (большое поле).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
