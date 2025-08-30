  • Спортс
  Дмитрий Егоров: «Разве монтажер «Амкала» не ставил подножки людям? Провокации и мат – все это тоже было. Очень странные заявления представителей «Амкала»
1

Дмитрий Егоров: «Разве монтажер «Амкала» не ставил подножки людям? Провокации и мат – все это тоже было. Очень странные заявления представителей «Амкала»

Дмитрий Егоров высказался о конфликте в матче «Амкал» – ФК «10».

Напомним, в матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом» и ФК «10» администратор «Десятки» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину хавбека «Амкала» Василия Маврина.

«Маврин назвал Азамата и ФК «10» пи#даболами. Герман написал, что этому человеку «вернется», – высказывание с привкусом угрозы. Виталий Панов заявил, что подобное исходит от руководителей.

После такой жесткой реакции «Амкала» хочется вспомнить: а разве монтажер клуба не ставил подножки и не толкал людей? Разве оператор «Амкала» не пытался ставить подножки? Провокации, мат и все остальное было.

Очень странное заявление представителей «Амкала», хотя «Десятка» должна получить какое-то наказание, наверное. Но это же не «Броуки».

На мой взгляд, чтобы избежать этой истории, нужно было сразу показывать Маврину желтую карточку, чтобы у остальных не загорелись пуканы. Вася прекрасно знал, что многих людей людей бесит, медленно завязывая шнурки», – сказал президент «Броуков».

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Едим спорт»
