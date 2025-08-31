«Матч ТВ» обыграл «Народную Команду» в 1-м туре Кубка Лиги
«Матч ТВ» переиграл «Народную Команду» в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Дивизион претендентов, первые матчи
31 августа, воскресенье
«Матч ТВ» – «Народная Команда» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кирсанов (23).
«Матч ТВ»: Мухин, Ратников, Рзаев, Спирин, Михайлов, Кирсанов, Рыбаков, Шленкин, Косырев, Сичкар, Пирмамедов.
«Народная Команда»: Елеференко, Харламов, Кутепов, Чежия. Пискунов, Сэк, Митрога, Циберкин, Володкин, Безлихотнов, Соломаха.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
