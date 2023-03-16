«Галицкий скептично относился к медиафутболу. Но финал изменил его мнение». Глава МФЛ о президенте «Краснодара»

Николай Осипов рассказал об отношении Сергея Галицкого к медиафутболу.

«К счастью, у пасмурного второго сезона Медиалиги вышел яркий финал – с острой игрой, заполненным стадионом и 2Drots в качестве двукратных чемпионов.

Полуфиналы и финал мы сыграли на стадионе «Краснодара-2», который в шутку называют «айфон ареной». Есть повод для гордости: мы первые собрали там аншлаг – на финал пришли 7 тысяч.

Всегда приятно, когда такие матчи помогают привлечь новых зрителей. Насколько я знаю, изначально Сергей Николаевич очень скептично относился к медиафутболу. Но топ-менеджеры стадиона передали, что финал изменил его мнение. Футбол, картинка и атмосфера расположили Галицкого к нам», – сказал президент Winline Медиалиги.

Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ