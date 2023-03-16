«Галицкий скептично относился к медиафутболу. Но финал изменил его мнение». Глава МФЛ о президенте «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Сергей Галицкий Краснодар-2 Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал об отношении Сергея Галицкого к медиафутболу.

«К счастью, у пасмурного второго сезона Медиалиги вышел яркий финал – с острой игрой, заполненным стадионом и 2Drots в качестве двукратных чемпионов.

Полуфиналы и финал мы сыграли на стадионе «Краснодара-2», который в шутку называют «айфон ареной». Есть повод для гордости: мы первые собрали там аншлаг – на финал пришли 7 тысяч.

Всегда приятно, когда такие матчи помогают привлечь новых зрителей. Насколько я знаю, изначально Сергей Николаевич очень скептично относился к медиафутболу. Но топ-менеджеры стадиона передали, что финал изменил его мнение. Футбол, картинка и атмосфера расположили Галицкого к нам», – сказал президент Winline Медиалиги.

Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ

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9 комментариев

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блокад блокадыч
Ответ Vlad Kel
Забавляет, как у местных горит попе с медиа лиги, когда это судя по всему единственная нормальная лига в стране. Частная, со зрителями и нововведениями
нормальная лига🤣🤣
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Спартак Уокер
Медиалига это: деньги, пафос , непрофесионализм , хайп . Все больше в ней нечего нет
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ЕгориЙ
Уже не знают как, из кожи вон лезут, чтобы этот мертворожденный продукт публике за бабки впарить.)
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Евгений Семенченко
финал собрал 7 тысяч человек?теперь Рапино может говорит что женский футбол собирает столько же зрителей,как и мужской )))
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Alex1104
А Галицкий об этом знает?
+4
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+4
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Усы Годзиллы
Ответ Vlad Kel
Забавляет, как у местных горит попе с медиа лиги, когда это судя по всему единственная нормальная лига в стране. Частная, со зрителями и нововведениями
Вопросы вызывают то , как звшкварно её рекламирует данный ресур за деньги.

Он буквально связывает какие то события в спорте и публикует мнения от участников этой Медиа лиги в виде новостей.

Этого мусора полно в ленте.
+9
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+9
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Оригинальный Ник
Ответ Vlad Kel
Забавляет, как у местных горит попе с медиа лиги, когда это судя по всему единственная нормальная лига в стране. Частная, со зрителями и нововведениями
Горит попе с адской раскрутки, из каждой дыры говорят про медиалигу, уже тошнит. И кстати, почему это медиалига, а не хрен-пойми-ктолига? Я вот никого из медиалиги не знаю
+10
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Хызыр
Уберите из Медиалиги списанных профессиональных футболистов и все четко будет. Пусть бегают реально медийные люди, музыканты, блоггеры, да хоть политики. Смысл смотреть на списанных футболистов? Лучше пойти на матч фнл. Я в любом случае смотреть медиалигу не буду, просто взгляд со стороны
+14
0
+14
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Vlad Kel
Забавляет, как у местных горит попе с медиа лиги, когда это судя по всему единственная нормальная лига в стране. Частная, со зрителями и нововведениями
+11
-9
+2
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