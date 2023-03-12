Матч медиафутбольных команд «Амкал» и SD Family в Казахстане посетило 7380 болельщиков
Матч между «Амкалом» и SD Family в Казахстане посетило 7380 зрителей.
Сегодня в Казахстане состоялся товарищеский матч между медиафутбольными клубами «Амкал» и SD Family.
«Амкал» разгромил соперников из Казахстана – 6:2.
Позже в телеграм-канале команд появилась информация, что на игре присутствовало 7380 болельщиков.
Легенда «Амкала» Форзарезор забил пенальти в 100-м матче за команду Германа.
Фото: телеграм-канал SD Family
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