Матч медиафутбольных команд «Амкал» и SD Family в Казахстане посетило 7380 болельщиков

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Матч между «Амкалом» и SD Family в Казахстане посетило 7380 зрителей.

Сегодня в Казахстане состоялся товарищеский матч между медиафутбольными клубами «Амкал» и SD Family.

«Амкал» разгромил соперников из Казахстана – 6:2.

Позже в телеграм-канале команд появилась информация, что на игре присутствовало 7380 болельщиков.

Легенда «Амкала» Форзарезор забил пенальти в 100-м матче за команду Германа.

 

Фото: телеграм-канал SD Family 

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6 комментариев

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Overkiller
Ответ Doubler
Надо задаться вопросом, почему это "дно" в Казахстане (!) на товарищеский матч (!) собирает больше людей, чем нынче средний матч нашего чемпионата
Задуматься? А что, кому то ещё не понятно что ли?
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Ярик01
Ответ Дмитрий Четвериков
Нет на них Fan ID! В таком количестве ходить на футбол без предварительной верификации личности всех зрителей, значит подвергать жизнь опасности
В Казахстане можно, там безопасно ...
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Alex Slobodskikh
Ответ Doubler
Надо задаться вопросом, почему это "дно" в Казахстане (!) на товарищеский матч (!) собирает больше людей, чем нынче средний матч нашего чемпионата
Думается мне скоро светлые головы из Госдумы и задумаются. Только боюсь ответ на этот вопрос будет не введение Фануйди, и способы решения - штрафы за непосещаемость и плохую работу с болельщиками. Мол,такие огромные бюджетные деньги тратятся на клубы, а они даже не в состоянии болельщиков отвлечь от происходящего в этой стране
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Дмитрий Четвериков
Нет на них Fan ID! В таком количестве ходить на футбол без предварительной верификации личности всех зрителей, значит подвергать жизнь опасности
+9
-1
+8
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Doubler
Ответ utsh44psmr
«Цифра дна»
Надо задаться вопросом, почему это "дно" в Казахстане (!) на товарищеский матч (!) собирает больше людей, чем нынче средний матч нашего чемпионата
+16
-2
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utsh44psmr
«Цифра дна»
+8
-6
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