Босс «Титана» Зуев: «В 2Drots низкие зарплаты и грабительские условия. Да, они дают медийку, но некоторым это нафиг не нужно»

Александр Зуев высказался о зарплатах в медиафутбольных клубах.

Команда Зуева «Титан», выступавшая в ЛФЛ, планирует принять участие в третьем розыгрыше .

– У ваших футболистов изменятся зарплаты при переходе из ЛФЛ в Медиалигу? Или просто добавите пункт о съемках?

– Да, зарплаты изменятся. За съемки мы не платим вообще. У нас есть система контрактов: 90% людей в команде получают зарплату 12 месяцев в году. Плюс премии. Допустим, в идеальном исходе мы сходу выигрываем Медиалигу. Призовые распределяются в равных долях между игроками и персоналом.

– А есть представление, какие зарплаты в лиге? Например, у «Амкала» и 2Drots. У « » на уровне, больше, меньше?

– Я когда приходил в лигу, мне говорили про 200-300-400-500 тысяч зарплаты. Я думаю: «Блин, а почему люди не сделают профессиональную команду, если они могут столько платить?»

В итоге, я узнал какие условия в 2Drots. Там низкие зарплаты и грабительские условия. Да, они дают хорошую медийную базу, но есть ребята, которые приходят из профессионального футбола и им нафиг не нужны съемки и развитие своих каналов.

Не скажу выше или ниже у нас. Опять же, для меня есть команды-загадки, где вообще непонятно какие условия. Думаю, у нас средние зарплаты по лиге, – сказал президент «Титана» в интервью Sports.ru.

Был в академии «Спартака» с Тарасовым и Комбаровыми, теперь ведет главный клуб московской ЛФЛ в Медиалигу. На деньги от бетонного завода