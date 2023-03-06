Из «Ромы» ушли Минаков и Цветков. Филипп находится на просмотре в «Деньгах»

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«Рому» сегодня покинули два футболиста.

Об уходе из команды объявил защитник Александр Цветков.

«Был безумно счастлив быть частью этого коллектива. Два года и три месяца пролетели незаметно. Пришла пора двигаться дальше», – написал игрок.

Чуть позже «Рома» объявила о расставании с полузащитником Филиппом Минаковым.

22-летний хавбек в настоящее время находится на просмотре в «Деньгах».

На фоне ухода из команды нескольких игроков Ромарой рассказал о дальнейших планах «Ромы».

«После прошлого сезона была большая чистка. Уже в этом году нашу команду покинули Юрчик, Бигги и Цвет.

На данный момент в команде около 20 футболистов (много ребят, которые с нами с самого основания), тренерский штаб полностью укомплектован, в планах отбор в команду и трансферы (уже по одному переходу обговорили, но объявим позже).

У меня появился спонсор, начинаем сотрудничество с апреля», – написал Ромарой.

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1 комментарий

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Pertinax Gandi
Главное, чтобы Дибала и Манчини не ушли.
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