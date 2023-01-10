Тренер Reality Арам: «Никто из клубов Медиалиги не даст никакого профита ни клубу, ни Кубку России, кроме «Амкала» и 2Drots»

Главный тренер Reality Арам Айрапетян высказался об уровне медийных команд в Кубке России.

«Я считаю, что пока никто из клубов Медиалиги не даст никакого профита ни клубу, ни Кубку России, кроме «Амкала» и 2Drots. Я даже не представляю, какие бюджеты нужны. И ради чего? Я просто представляю игру Reality с кем-то там, мы приезжаем куда-то далеко-далеко, а на трибунах будет также сидеть 50 человек, которые и так сидели.

Мы не представляем интереса для междугородней аудитории. «Амкал» приехал в Питер, на стадионе «Звезды» набрали полные трибуны. 2D приехали в Иваново, у игроков Иваново столько автографов не попросили, сколько за день у игроков 2D.

Я не вижу смысла игры на кубок России для Reality, для «Родины Медиа» или для «БроукБойз». Это колоссальные траты будут для руководителей», – сказал Арам.