Азамат Мусагалиев забил первый гол за ФК «10»

Азамат Мусагалиев забил свой первый гол за медиафутбольный клуб «10».

В товарищеском матче против «Бей Беги» (4:3) Азамат реализовал пенальти.

ФК «10» – команда, собранная участниками продакшена LABELCOM. В составе также играют Денис Дорохов, Эмир Кошоков, Евгений Чебатков, Игорь Джабраилов, Рустам Джибилов и Иван Абрамов.

Команда участвовала во втором сезоне Winline Медиалиги и уже получила приглашение в третий сезон, который стартует в апреле.