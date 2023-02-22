Азамат Мусагалиев забил первый гол за ФК «10»

Теги Winline Медиалига Бей Беги ФК 10 Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Игорь Джабраилов Иван Абрамов Эмир Кашоков Медиафутбол

Азамат Мусагалиев забил свой первый гол за медиафутбольный клуб «10».

В товарищеском матче против «Бей Беги» (4:3) Азамат реализовал пенальти.

ФК «10» – команда, собранная участниками продакшена LABELCOM. В составе также играют Денис Дорохов, Эмир Кошоков, Евгений Чебатков, Игорь Джабраилов, Рустам Джибилов и Иван Абрамов.

Команда участвовала во втором сезоне Winline Медиалиги и уже получила приглашение в третий сезон, который стартует в апреле.

 

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1 комментарий

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Thom Yorke
МЕССИгалиев )))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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