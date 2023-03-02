«Они молодцы, но при этом еще и ##### конченные – залезли на наше время тренировки». Сибскана о ФК «10»

Теги Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова Амкал Герман Эль Класико Андрей Сибскана Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказал недовольство в сторону ФК «10».

У команды Дорохова и Мусагалиева затянулись съемки контента в манеже «Спартака», и из-за этого они задержали начало тренировки команды Германа:

«Ох, какие молодцы парни из ФК «10»: готовятся к сезону, снимают контент какой-то с крутым продакшеном. Но при этом еще и ##### конченные, поскольку мешают другим командам готовиться к сезону. 

Затянули свои съемки и из-за этого залезли на арендное время «Амкала». В итоге мы не смогли полноценно провести тренировку – спасибо, #########! Может хотя бы компенсируют деньги за отобранное время и извинения какие-то?» – написал Сибскана.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий