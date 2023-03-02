«Они молодцы, но при этом еще и ##### конченные – залезли на наше время тренировки». Сибскана о ФК «10»
Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказал недовольство в сторону ФК «10».
У команды Дорохова и Мусагалиева затянулись съемки контента в манеже «Спартака», и из-за этого они задержали начало тренировки команды Германа:
«Ох, какие молодцы парни из ФК «10»: готовятся к сезону, снимают контент какой-то с крутым продакшеном. Но при этом еще и ##### конченные, поскольку мешают другим командам готовиться к сезону.
Затянули свои съемки и из-за этого залезли на арендное время «Амкала». В итоге мы не смогли полноценно провести тренировку – спасибо, #########! Может хотя бы компенсируют деньги за отобранное время и извинения какие-то?» – написал Сибскана.
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