Саная – Будакову: «Прежде чем спорить на любую сумму, ты верни сумму, которую ты должен команде»

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Ираклий Саная ответил на заявление Будакова о тренере «Бей Беги» Александре Низрюхине

«Будак, ну я поражен, ты не такой смелый был на подкасте, когда ты вставал, уходил постоянно куда-то, трясся, потел, постоянно были закрытые позы, не хотел разговаривать на многие темы. 

Прежде чем спорить на любую сумму, ты верни сумму, которую ты должен команде», – сказал президент «Бей Беги».

Будаков о Низрюхине: «Человеку эйфория по кумполу ударила. Он нигде не играл, никого не тренировал, теперь рассказывает в образе»

Тренер «Бей Беги» Низрюхин о Будакове: «Хотелось поднять дисциплину в команде, чтобы было профессиональнее и требования были для всех одинаковые. В этом плане мы разошлись с Александром»

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