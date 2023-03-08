Будаков о Низрюхине: «Человеку эйфория по кумполу ударила. Он нигде не играл, никого не тренировал, теперь рассказывает в образе»

Теги Александр Будаков Амкал Winline Медиалига Бей Беги трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Александр Будаков отреагировал на высказывания главного тренера «Бей Беги» Александра Низрюхина.

«Человеку эйфория по кумполу ударила, человек никогда в жизни нигде не играл, никого не тренировал, теперь рассказывает в образе. Они и так каждую игру по 3-4 [мяча] получают, никого за предсезонку не обыграли, а он все рассказывает.

Дай бог, сейчас в чемпионате [Winline Медиалиге] попадается им «Амкал», «Титан», которые пройдутся катком по «Бей Беги», 4-5 [голов] получат, посмотрим, что он после этого будет говорить.

Готов поспорить с ним на любые деньги, что они в тройке не будут. Как можно говорить, что они будут бороться за самые высокие места? Это говорит об уровне специалиста», – сказал Будаков.

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