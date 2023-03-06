У футбольной команды Hardcore проблемы со спонсором. Клуб может пропустить 3-й сезон Winline Медиалиги

Теги деньги Hardcore FC Поп ММА Анатолий Сульянов Winline Медиалига Медиафутбол

Команда Hardcore FC может не сыграть в Winline Медиалиге.

По данным телеграм-канала «Влажный Футбол», у клуба имеются трудности со спонсором.

Глава промоушена Hardcore Анатолий Сульянов объявил о создании медиафутбольного клуба в январе.

Главным тренером команды стал экс-игрок «Рубина», «Сатурна» и «Эгриси» Алексей Медведев.

Ожидалось, что Hardcore FC войдет в число участников третьего сезона Медиалиги.

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2 комментария

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Ruslan Isaev
Обдристался лысый
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+2
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Саламбек Алаев
Там же завод Тульских пряников спонсировал не ?
0
0
0
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