У футбольной команды Hardcore проблемы со спонсором. Клуб может пропустить 3-й сезон Winline Медиалиги

Команда Hardcore FC может не сыграть в .

По данным телеграм-канала «Влажный Футбол», у клуба имеются трудности со спонсором.

Глава промоушена Hardcore Анатолий Сульянов объявил о создании медиафутбольного клуба в январе.

Главным тренером команды стал экс-игрок «Рубина», «Сатурна» и « » Алексей Медведев.

Ожидалось, что Hardcore FC войдет в число участников третьего сезона Медиалиги.