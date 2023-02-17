Босс Pravda FC о команде в Медиалиге: «Если это выстрелит, все будут в шоке. Ни у Fight Nights, ни у Hardcore не будет шансов»

Босс промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов поделился мыслями о создании футбольной команды.

В Winline Медиалиге со второго сезона выступает клуб , в третьем сезоне в число участников турнира также войдет команда .

«У нас много футболистов. Мы продумали всю концепцию команды: кто будет тянут медийно, а кто будет тянуть игру.

Если мы на это решимся, ни у Fight Nights, ни у Hardcore не будет шансов. Если это выстрелит, все будут в шоке.

Пока не взялись за это, потому что хочется, чтобы все было на уровне. Все, что пропагандирует здоровый образ жизни – это наше», – сказал Цопанов.