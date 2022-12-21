Камил Гаджиев о футбольной команде Hardcore: «Это было бы круто. Мы получили бы настоящее дерби с Fight Nights»

Камил Гаджиев высказался о возможном создании футбольной команды промоушена Hardcore Fighting Championship.

Ранее президент Hardcore Анатолий Сульянов пообещал создать футбольный клуб, но не ответил конкретно, заявится ли он в .

«Я думаю, что правильнее всего будет команде Hardcore заявляться в Медиалигу, потому что это уже существующий, раскрученный продукт.

На этой площадке сегодня играют ключевые участники медийного футбола, но никто не мешает Анатолию попробовать сделать свое. Просто какой в этом смысл?

Что же касается самого факта создания команды Hardcore, то это было бы круто, потому что тогда мы получили бы настоящее дерби против Hardcore.

В этом матче ставки были бы очень высокие», – сказал основатель и президент FN.