«На этой неделе должна быть встреча. Думаю, мы договоримся». Некит об участии 2Drots в МФЛ-3

Теги Winline 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Николай Осипов Медиафутбол

Некит рассказал, как проходят переговоры об участии 2Drots в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– Есть решение о 2Drots в МФЛ-3?

Коля (Осипов, президент Медиалиги – прим. Sports.ru) звонил на прошлой неделе и сказал, что ребята с Winline должны приехать, и мы встретимся и обсудим все.

Они похоже еще летят или едут, пока ответа нет. Думаю, на этой неделе должна быть встреча. Все обсудим и решим.

– По твоим ощущениям вы договоритесь?

– Думаю, мы договоримся, – сказал босс 2Drots.

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