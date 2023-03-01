«На этой неделе должна быть встреча. Думаю, мы договоримся». Некит об участии 2Drots в МФЛ-3

Некит рассказал, как проходят переговоры об участии 2Drots в третьем сезоне .

– Есть решение о 2Drots в МФЛ-3?

– (Осипов, президент Медиалиги – прим. Sports.ru) звонил на прошлой неделе и сказал, что ребята с Winline должны приехать, и мы встретимся и обсудим все.

Они похоже еще летят или едут, пока ответа нет. Думаю, на этой неделе должна быть встреча. Все обсудим и решим.

– По твоим ощущениям вы договоритесь?

– Думаю, мы договоримся, – сказал босс 2Drots.