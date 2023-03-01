«На этой неделе должна быть встреча. Думаю, мы договоримся». Некит об участии 2Drots в МФЛ-3
Некит рассказал, как проходят переговоры об участии 2Drots в третьем сезоне Winline Медиалиги.
– Есть решение о 2Drots в МФЛ-3?
– Коля (Осипов, президент Медиалиги – прим. Sports.ru) звонил на прошлой неделе и сказал, что ребята с Winline должны приехать, и мы встретимся и обсудим все.
Они похоже еще летят или едут, пока ответа нет. Думаю, на этой неделе должна быть встреча. Все обсудим и решим.
– По твоим ощущениям вы договоритесь?
– Думаю, мы договоримся, – сказал босс 2Drots.
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