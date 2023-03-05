Казанков об интересе «Козлов»: «Переход возможен, пока в раздумьях. Надо сначала с «Нашими парнями» решить, закрыть одну дверь, чтобы открыть другую»
Хавбек «Наших Парней» Максим Казанков высказался об интересе со стороны «Козлов».
– Ты будешь играть за «Наших Парней» в третьем сезоне МФЛ?
– Если будут «Наши Парни», то буду играть за них.
– Есть интерес от Goody (президент GOATS – прим. Sports.ru), от «Козлов».
– Переход возможен, пока еще не решил, в раздумьях. Надо сначала с «Нашими парнями» решить, закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, – сказал Казанков.
Во втором сезоне Winline Медиалиги Казанков забил пять голов, три из которых с пенальти, и вошел в десятку лучших бомбардиров МФЛ-2.
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