Казанков об интересе «Козлов»: «Переход возможен, пока в раздумьях. Надо сначала с «Нашими парнями» решить, закрыть одну дверь, чтобы открыть другую»

Хавбек «Наших Парней» Максим Казанков высказался об интересе со стороны «Козлов».

– Ты будешь играть за «Наших Парней» в третьем сезоне МФЛ?

– Если будут « », то буду играть за них.

– Есть интерес от Goody (президент – прим. Sports.ru), от «Козлов».

– Переход возможен, пока еще не решил, в раздумьях. Надо сначала с «Нашими парнями» решить, закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, – сказал Казанков.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Казанков забил пять голов, три из которых с пенальти, и вошел в десятку лучших бомбардиров МФЛ-2.

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