Казанков об интересе «Козлов»: «Переход возможен, пока в раздумьях. Надо сначала с «Нашими парнями» решить, закрыть одну дверь, чтобы открыть другую»

Теги Максим Казанков Winline Медиалига GOATS Наши Парни возможные трансферы «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Хавбек «Наших Парней» Максим Казанков высказался об интересе со стороны «Козлов».

– Ты будешь играть за «Наших Парней» в третьем сезоне МФЛ?

– Если будут «Наши Парни», то буду играть за них.

– Есть интерес от Goody (президент GOATS – прим. Sports.ru), от «Козлов».

– Переход возможен, пока еще не решил, в раздумьях. Надо сначала с «Нашими парнями» решить, закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, – сказал Казанков.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Казанков забил пять голов, три из которых с пенальти, и вошел в десятку лучших бомбардиров МФЛ-2.

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