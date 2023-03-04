Ярош может провести следующий сезон в аренде. У него есть предложения от Fight Nights и GOATS

Александр Ярош рассказал, что может провести 3-й сезон Winline Медиалиги в другой команде.

«Наверное, мы будем обсуждать мою аренду на 3-й сезон МФЛ. Я очень хочу играть в футбол. Я хочу играть не просто в футбол, а в соревновательный футбол. Меня это больше привлекает, чем медиаматчи.

Я не хотел никогда уходить, в ту же аренду я не хотел бы уходить. Просто хотелось бы играть. Но я пошел в Fight Nights, пацаны в меня ###### как поверили. Здесь мне немножко не хватает веры.

Надо с Викторычем (Кузнецовым, главным тренером 2Drots, – прим. Sports) поговорить. Если не рассчитывает, то зачем мне дальше сидеть и смотреть? Поэтому будем рассматривать вариант, скорее всего, с моей арендой, потому что Жека сказал, что легенды не продаются.

У меня много предложений. Fight Nights меня ждут обратно очень. Плюс не закончена история с «Козлами», у которых я тренировался», – сказал полузащитник 2Drots.