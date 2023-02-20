Гудай о переходе в «Титан»: «Предложение было. Решение принято, чуть позже узнаете»

Теги «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Winline Медиалига возможные трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Гудай оценил вероятность своего перехода в «Титан».

Ранее из 2Drots в «Титан» перешел нападающий Кутуз.

– Как у тебя дела с «Титаном»? И с 2Drots?

– Все нормально.

– С 2Drots или с «Титаном»?

– Со всеми.

– Что будет с «Титаном» дальше? Ты будешь с ними?

– Пока неизвестно. Предложение было. Я подумал, решение принято, чуть позже узнаете.

– На чем основывалось твое решение?

– Много факторов. Но пока ничего неизвестно.

– Какова вероятность, что в 3-м сезоне Winline Медиалиги ты будешь в 2Drots?

– Хорошая. Но я не могу ничего говорить. Агенты работают, – сказал защитник «дротов».

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