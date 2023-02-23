Шамиль Курбанов: «Мне хочется быть тренером. Могу уйти из «Титана», если будет такой вариант»

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Экс-защитник «Матч ТВ» Шамиль Курбанов, недавно перешедший в «Титан», заявил, что может покинуть команду, если ему предложат работу тренером в другом клубе.

«Естественно, может такой вариант быть. Нельзя исключать, что будет такой разговор. 

Если вдруг команда мне скажет, что они против того, чтобы я играл за другую команду, то вопросов нет – будем садиться обсуждать, я в целом понимаю эту историю. 

Опять же, мне хочется быть тренером, потому что я зашел тренером в первый сезон, мне это нравится в первую очередь. Играть, я думаю, есть кому», – сказал Курбанов.

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