Рабинер о Дзюбе: «Артем по-прежнему пребывает в «дзюбоцентричном мире», где он еще большой игрок. Его язык – его заведомый враг»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Андрей Талалаев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Торпедо Урал Валерий Лобановский Григорий Иванов ЧМ-2018 FIFA Игорь Рабинер Адана Демирспор Футбол

Игорь Рабинер высказался об интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

«Не могу решить, стоит ли тратить время на рецензию интервью Дзюбы. Сам чувствую, что, начиная, сразу завожусь, – но надо ли? Не все ли с ним и так ясно, не будет ли это констатациями Капитана Очевидность?

И не превращаюсь ли я (и многие другие), впадая в ступор от очередных цитат Артема, в женщину из довлатовского «Заповедника»: «В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса...» Не противен ли мне «звук его голоса»?

Артем ведь порой выдает абстрактно толковые тезисы – а ты уже сам чувствуешь, что норовишь подверстать их под негативный контекст. Допустим, говорит Артем справедливую вещь о том, что нужно доверять своей молодежи, помогать ей и терпеть ее ошибки. И верно формулирует о «Зените» (Рио-де-Жанейро).

А ты вписываешь это в контекст других его слов – что это ОН, Дзюба, в «Динамо» пестовал бы Тюкавина и составил бы с ним хорошую пару в нападении. И что это ОН, Дзюба, был бы в «Зените» ядром русскоязычного костяка, какой нужен любой нашей команде. И что это ОН неудобен, поскольку говорит правду.

Он все знает – и все неточно. Допускает, что Семак мог что-то говорить у него за спиной, и добавляет, что пусть это останется на его совести. Не говоря – что. И не утверждая, что это было. Зато – останется! На совести! Слова-то какие громкие. Но о чем?

Нобель сработал тонко и профессионально – не лобовой атакой, а легкими уколами бандерильи, словами вроде «токсичный» завел Дзюбу и показал его таким, какой он есть. Причем не только о футболе.

И тут самое интересное, что Дзюба о футболе и об обществе – полярен. Подобно человеку, который в трезвом и пьяном виде не знаком друг с другом.

Когда Артем говорит об общественно-политической сфере, он начищен до блеска, как солдатские сапоги. Изъясняется телевизионными, трафаретными фразами, не допускает ни капли сомнений, хвалит тех, кого надо хвалить, образцово-показателен до такой степени, что хоть сейчас заканчивай игровую карьеру и начинай чиновничью, по которой пошли многие бывшие спортсмены. Ни шажка влево-вправо. Такой не подведет.

Но как только разговор заходит о футболе – это уже совсем другой Дзюба, который лихо рубит мечом направо-налево по Семакам и Карпиным, не говоря о фигурах помельче, – тут, в отличие, например, от Миллера (которому только спасибо), можно. И огорчается, что в нашем футболе не нужны личности. В футболе, понимаете? А во всем остальном за ними очередь выстроилась.

Когда-то Джордж Оруэлл изобрел термин «двоемыслие». И вот смотрите, как он реализуется даже в футбольных рассуждениях Дзюбы. Вот он сетует на то, что Семак не поговорил с ним перед уходом из команды, «потому что Сергей Богданович не любит неудобных разговоров».

И тут же рассказывает, как сам не снял трубку при звонке Григория Иванова, потому что «уважает людей» и не хотел говорить президенту «Урала», нафиг ему этот отстой, что он не будет там играть.

И так же к Талалаеву он не хотел приехать и пообщаться лично, о чем просил тренер, ибо «не понимает, откуда такой гонор на последнем месте». А у тебя, Артем, откуда сейчас такой гонор после скамейки в «Адане»? Из прошлого?

Так вспомни афоризм своего любимого Божовича, что в футболе, как в сексе, нужно быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был когда-то. Эта система образов должна быть тебе близка.

Даже посидев на турецкой скамейке, он до сих пор пребывает в плену иллюзий, что им имеют право интересоваться, а он – рассматривать только предложения топ-клубов. Рассуждает категориями «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Даже не «Краснодара» – фу. Он еще, похоже, забивает на ЧМ-2018, и ему 30, а не 35.

Артем открыл рот и вызвал очередную волну хейта раньше, чем заиграл за «Локомотив». Это, боюсь, его стратегическая ошибка. Сначала надо сделать, потом говорить. Особенно ему, чей язык – заведомый враг, хотя сам он, конечно, так не считает.

Не удивлюсь, если такое интервью ему аукнется, и «Локомотив» станет для Артема «Аданой-2».

Дзюба – кажется, классический случай, о каких когда-то высказался Лобановский. По мысли мэтра, футболист в карьере проходит три стадии: когда только играет, когда играет и говорит и когда только говорит. И задача тренера и клуба – избавиться от него, как только он из второй стадии перешел в третью.

Эмоции Дзюба у меня по-прежнему вызывает. А вот прежнего интереса как личность – нет. Он уже понятен. Я немножко расстроен, что когда-то пытался его «понять и простить» даже в истории с переходом из «Спартака» в «Зенит». Хотя это жизнь, и часто только время расставляет точки над i, кто есть кто.

Да и 2018-й год все-таки показал, что футболистом он был для России незаурядным, харизматичным – и пользу ее футболу принес. Черчесов, которому он после Кубка конфедераций вместе с Кокориным показывал усы, выжал из него максимум в самый нужный момент. И тогда он был молодцом – тут не нужно приуменьшать.

Но сейчас Дзюба, как показало интервью, по-прежнему пребывает в «дзюбоцентричном» мире, в котором он все еще большой игрок, и все в российском футболе крутится вокруг него. А по-моему, он уже перешел в третью категорию Лобановского. «Локомотив» рассудит», – написал журналист.

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11 комментариев

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Vít K
Язык - враг, рука - помощник
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Hong Kil
Т.е. враг Рабинера, его собственная нога?
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Sevuska
Дал бы Рабинер Дзюбе пару книжек из своей библиотеке почитать - глядишь и Тёма стал бы более не стандартным в суждениях .
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vjp6cmm2f9
Ответ An Kr
Сколько же говна поднял Дзюба своим интервью.
Он без этого интервью поднял не мало "г*вна”
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T622222
Ого как много просто трактат о Джубе
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vjp6cmm2f9
Ответ Ильдар Фарукшин
Диагноз поставлен 😊
Дзюбилизм
+6
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Ебздрогыч
Блин, у Рабинера комментарий к интервью Дзюбы получился длиннее, чем само интервью Дзюбы. Всё как всегда
0
-3
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Ильдар Фарукшин
Диагноз поставлен 😊
+2
-1
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el ruso guapo
А что он такого сказал? Вроде нормально все по интервью. Дураком его явно не назовёшь. То, что он имеет свое мнение на все, не значит, что рабинер умней. Кстати, а способен ли рабинер лично сказать всю это рецензию ему в лицо? Как и уткин собственно. Конечно же, нет.
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An Kr
Сколько же говна поднял Дзюба своим интервью.
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Саша Казанов
Обсуждаете, значит все еще вокруг Дзюбы
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