Рабинер о Дзюбе: «Артем по-прежнему пребывает в «дзюбоцентричном мире», где он еще большой игрок. Его язык – его заведомый враг»

высказался об интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

«Не могу решить, стоит ли тратить время на рецензию интервью Дзюбы. Сам чувствую, что, начиная, сразу завожусь, – но надо ли? Не все ли с ним и так ясно, не будет ли это констатациями Капитана Очевидность?

И не превращаюсь ли я (и многие другие), впадая в ступор от очередных цитат Артема, в женщину из довлатовского «Заповедника»: «В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса...» Не противен ли мне «звук его голоса»?

Артем ведь порой выдает абстрактно толковые тезисы – а ты уже сам чувствуешь, что норовишь подверстать их под негативный контекст. Допустим, говорит Артем справедливую вещь о том, что нужно доверять своей молодежи, помогать ей и терпеть ее ошибки. И верно формулирует о « » (Рио-де-Жанейро).

А ты вписываешь это в контекст других его слов – что это ОН, Дзюба, в «Динамо» пестовал бы Тюкавина и составил бы с ним хорошую пару в нападении. И что это ОН, Дзюба, был бы в «Зените» ядром русскоязычного костяка, какой нужен любой нашей команде. И что это ОН неудобен, поскольку говорит правду.

Он все знает – и все неточно. Допускает, что мог что-то говорить у него за спиной, и добавляет, что пусть это останется на его совести. Не говоря – что. И не утверждая, что это было. Зато – останется! На совести! Слова-то какие громкие. Но о чем?

Нобель сработал тонко и профессионально – не лобовой атакой, а легкими уколами бандерильи, словами вроде «токсичный» завел Дзюбу и показал его таким, какой он есть. Причем не только о футболе.

И тут самое интересное, что Дзюба о футболе и об обществе – полярен. Подобно человеку, который в трезвом и пьяном виде не знаком друг с другом.

Когда Артем говорит об общественно-политической сфере, он начищен до блеска, как солдатские сапоги. Изъясняется телевизионными, трафаретными фразами, не допускает ни капли сомнений, хвалит тех, кого надо хвалить, образцово-показателен до такой степени, что хоть сейчас заканчивай игровую карьеру и начинай чиновничью, по которой пошли многие бывшие спортсмены. Ни шажка влево-вправо. Такой не подведет.

Но как только разговор заходит о футболе – это уже совсем другой Дзюба, который лихо рубит мечом направо-налево по Семакам и Карпиным, не говоря о фигурах помельче, – тут, в отличие, например, от Миллера (которому только спасибо), можно. И огорчается, что в нашем футболе не нужны личности. В футболе, понимаете? А во всем остальном за ними очередь выстроилась.

Когда-то Джордж Оруэлл изобрел термин «двоемыслие». И вот смотрите, как он реализуется даже в футбольных рассуждениях Дзюбы. Вот он сетует на то, что Семак не поговорил с ним перед уходом из команды, «потому что Сергей Богданович не любит неудобных разговоров».

И тут же рассказывает, как сам не снял трубку при звонке Григория Иванова, потому что «уважает людей» и не хотел говорить президенту « », нафиг ему этот отстой, что он не будет там играть.

И так же к Талалаеву он не хотел приехать и пообщаться лично, о чем просил тренер, ибо «не понимает, откуда такой гонор на последнем месте». А у тебя, Артем, откуда сейчас такой гонор после скамейки в « »? Из прошлого?

Так вспомни афоризм своего любимого Божовича, что в футболе, как в сексе, нужно быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был когда-то. Эта система образов должна быть тебе близка.

Даже посидев на турецкой скамейке, он до сих пор пребывает в плену иллюзий, что им имеют право интересоваться, а он – рассматривать только предложения топ-клубов. Рассуждает категориями «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Даже не «Краснодара» – фу. Он еще, похоже, забивает на ЧМ-2018, и ему 30, а не 35.

Артем открыл рот и вызвал очередную волну хейта раньше, чем заиграл за «Локомотив». Это, боюсь, его стратегическая ошибка. Сначала надо сделать, потом говорить. Особенно ему, чей язык – заведомый враг, хотя сам он, конечно, так не считает.

Не удивлюсь, если такое интервью ему аукнется, и «Локомотив» станет для Артема «Аданой-2».

Дзюба – кажется, классический случай, о каких когда-то высказался Лобановский. По мысли мэтра, футболист в карьере проходит три стадии: когда только играет, когда играет и говорит и когда только говорит. И задача тренера и клуба – избавиться от него, как только он из второй стадии перешел в третью.

Эмоции Дзюба у меня по-прежнему вызывает. А вот прежнего интереса как личность – нет. Он уже понятен. Я немножко расстроен, что когда-то пытался его «понять и простить» даже в истории с переходом из «Спартака» в «Зенит». Хотя это жизнь, и часто только время расставляет точки над i, кто есть кто.

Да и 2018-й год все-таки показал, что футболистом он был для России незаурядным, харизматичным – и пользу ее футболу принес. Черчесов, которому он после Кубка конфедераций вместе с Кокориным показывал усы, выжал из него максимум в самый нужный момент. И тогда он был молодцом – тут не нужно приуменьшать.

Но сейчас Дзюба, как показало интервью, по-прежнему пребывает в «дзюбоцентричном» мире, в котором он все еще большой игрок, и все в российском футболе крутится вокруг него. А по-моему, он уже перешел в третью категорию Лобановского. «Локомотив» рассудит», – написал журналист.

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