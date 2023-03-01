Артем Дзюба: «Карпин сейчас всех подряд вызывает в сборную. Место в ней нужно заслужить. Они не выигрывают, а потом говорят: «Это товарищеская игра». Злит это»

высказался о сборной России при тренере .

– На мой взгляд, когда есть некая напряженность между тренером сборной и одним из лучших футболистов России, это неправильно.

– Эта напряженность исходит не от меня, клянусь тебе. Когда мы с ним разговаривали, я искренне пришел на разговор, чтобы донести, что топор зарыт и все ради сборной. Услышал ли он меня тогда или нет, я не знаю. Я был очень красноречив и убедителен. После этого разговора я ушел довольный.

То, что он дальше говорил и собирал журналистов – это его право. Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас нет особой нужды сборной во мне. Он же сейчас всех подряд вызывает в сборную.

– Всех, но не Дзюбу.

– Не то чтобы Дзюбу. Сейчас в сборную после 30 лет не вызывают. Мне был ближе подход Станислава Саламовича и Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить. Ты должен не три-четыре тура себя проявить и сразу в сборную.

– Я считаю, что в сборной должны играть лучшие футболисты. А сейчас играют футболисты, не у всех я даже фамилии знаю.

– Я даже больше скажу, если вы выходите играть, то обязаны делать все, чтобы выиграть. А не вот это, что это товарищеская игра, ненужная игра и так далее. А ради чего вы тут все собрались? Если вас собрали, и вся российская общественность смотрит, то будьте любезны выигрывать любые матчи. Умрите, но попытайтесь выиграть. Можете ли вы проиграть? Да. Я часто проигрывал со сборной. Но у нас не сборная Франции, со всеми тяжело будет играть.

Если вы выходите в майке сборной России, то отдавайтесь полностью. Может, это вообще ваш последний матч в сборной. Зовут всех подряд, они не выигрывают, а потом говорят: «Ну, это товарищеская игра».

Меня это злит, мне не нравится на это безволие смотреть. Человек выходит в первый раз за сборную играть, должен умирать, а они с таким одолжением. А потом слушаем, что они бы на чемпионате мира всех разорвали. Вот это меня бесит, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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