Артем Дзюба: «Карпин сейчас всех подряд вызывает в сборную. Место в ней нужно заслужить. Они не выигрывают, а потом говорят: «Это товарищеская игра». Злит это»

Теги Локомотив Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Артем Дзюба высказался о сборной России при тренере Валерии Карпине.

– На мой взгляд, когда есть некая напряженность между тренером сборной и одним из лучших футболистов России, это неправильно.

– Эта напряженность исходит не от меня, клянусь тебе. Когда мы с ним разговаривали, я искренне пришел на разговор, чтобы донести, что топор зарыт и все ради сборной. Услышал ли он меня тогда или нет, я не знаю. Я был очень красноречив и убедителен. После этого разговора я ушел довольный.

То, что он дальше говорил и собирал журналистов – это его право. Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас нет особой нужды сборной во мне. Он же сейчас всех подряд вызывает в сборную.

– Всех, но не Дзюбу.

– Не то чтобы Дзюбу. Сейчас в сборную после 30 лет не вызывают. Мне был ближе подход Станислава Саламовича и Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить. Ты должен не три-четыре тура себя проявить и сразу в сборную.

– Я считаю, что в сборной должны играть лучшие футболисты. А сейчас играют футболисты, не у всех я даже фамилии знаю.

– Я даже больше скажу, если вы выходите играть, то обязаны делать все, чтобы выиграть. А не вот это, что это товарищеская игра, ненужная игра и так далее. А ради чего вы тут все собрались? Если вас собрали, и вся российская общественность смотрит, то будьте любезны выигрывать любые матчи. Умрите, но попытайтесь выиграть. Можете ли вы проиграть? Да. Я часто проигрывал со сборной. Но у нас не сборная Франции, со всеми тяжело будет играть.

Если вы выходите в майке сборной России, то отдавайтесь полностью. Может, это вообще ваш последний матч в сборной. Зовут всех подряд, они не выигрывают, а потом говорят: «Ну, это товарищеская игра».

Меня это злит, мне не нравится на это безволие смотреть. Человек выходит в первый раз за сборную играть, должен умирать, а они с таким одолжением. А потом слушаем, что они бы на чемпионате мира всех разорвали. Вот это меня бесит, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

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39 комментариев

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Саша Казанов
Ответ Розе Ротенбергино
Вот что Артем хочет этим интервью?? Доиграл бы молча в Локомотиве, всех поблагодарил и закончил карьеру без этих переходов на личности. Ещё посмотрим, сколько он весной забьёт.
Вам и подобным токсикам ничего он не хочет этим интервью. Ему предложили, он согласился. Кому интересно читает и обсуждает кому нет проходит мимо. Вам похоже все таки интересно.
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Собака хаски в маске
все правильно сказал. То что многие пишут в комментах,теперь это сказал Дзюба и эти же люди поносят Артема. А по факту правильно пнул за наплевательское отношение к сборной. Не помню чтоб португальцы какие то так говорили когда катают товарняки или немцы
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Михаил Хромаков
Ответ Алекс Я
Все слова по делу и очень адекватны.особенно про сборную.в составе должен быть костяк 15-17 футболистов,которые должны играть во вмех матчах.для проверки создавайте 2 сборную,как было раньше.
какие 10 лет, осенью позапрошлого года Валера никого не проверял, вызывал всех сильнейших (с учетом традиционного ноябрьского вала травм)
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Алекс Я
Ответ Михаил Хромаков
смысл какой деньги на этих ветеранов тратить если они уж ни с кем официальных матчей не сыграют? Всё правильно Валера делает
Ну я не говорю только о сегодняшнем дне.к сожалению такая фигня продолжается уже лет 10.
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Shuller18
Ответ Рома Политов
Ему ближе подход Капелло? Капелло, когда ему задерживали за начал вызывать Никиту Чернова, Дмитрия Ефремова, Дениса Давыдов (русский месси), Камболова и других. Чернов к тому моменту ни одного матча даже в рпл не сыграл. О чем он?
Капелло сам же Дзюбу динамил неоднократно, на ЧМ не взял, сказав потом, что Канунников из Амкара с тремя голами за сезон лучше Артема, забившего 17. Странно, что Дзюба вспомнил про Фабио, мб перепутал?)
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Михаил Хромаков
Ответ Пётр Смирнов
Да это понятно, но зачем он тогда вызывал Заболотного и Смолова? Чем Зе лучше Дзюбы?
так Дзюба сам демонстративно отказался когда нужен был
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Shuller18
Это у Капелло место в сборной нужно было заслужить?)) Там такая помойка была, не чета нынешней ни разу. А у Черчесова сборная закрытый клуб напоминала с каким-то невероятным кредитом доверия посредственностям типа Семёнова или Оздоева, хотя в кои-то веки в стране появилась хорошая молодежь, но только Мухину по всем известным причинам удалось легко в этот закрытый клуб попасть...
К Карпину лично у меня глобальных вопросов по составу нет, вызывает более-менее объективно и логично. Нельзя сказать, что кого-то прямо жестко динамит либо наоборот, тащит не пойми за что. Просто поколение сборников сейчас такое, что в нём Обляковым больше, Глушенковым меньше, суть не поменяется, серая масса.
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Михаил Хромаков
Ответ Алекс Я
Все слова по делу и очень адекватны.особенно про сборную.в составе должен быть костяк 15-17 футболистов,которые должны играть во вмех матчах.для проверки создавайте 2 сборную,как было раньше.
смысл какой деньги на этих ветеранов тратить если они уж ни с кем официальных матчей не сыграют? Всё правильно Валера делает
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Михаил Никитов
Дзюба не такой тупой, как кажется, просто четко усвоил повестку дня.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Cruel Snake
Он что как один известный футболист , закопать себя решил через интервью . Сейчас ещё про «Локомотив» что нибудь брякнит и очень похоже будет
Что сделаЕт, брякнИт? Себя не закопай...
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Андрей Никитин99
Я даже не знаю что кринжовей
Кринж или онанист
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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окечуква
Сейчас проигрывают безвольно, а с ним в составе были волевые поражения?
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Алекс Я
Ответ Cruel Snake
Он что как один известный футболист , закопать себя решил через интервью . Сейчас ещё про «Локомотив» что нибудь брякнит и очень похоже будет
Все слова по делу и очень адекватны.особенно про сборную.в составе должен быть костяк 15-17 футболистов,которые должны играть во вмех матчах.для проверки создавайте 2 сборную,как было раньше.
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Сергей Смирнов
Всё что бесит Дзюбу в сборной, он сам так или иначе олицетворял в разные годы в майке сборной. Исключение ЧМ2018, тут вопросов нет, умирал.
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cektor
Онанизм укрепляет Дзюбенизм!
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LLiriKK
Тут, кстати, с Дзюбой соглашусь. Своим бесконечным нытьем о необходимости проведения товарищеских матчей и вызовом в главную команду всех - от реально заслуживших до «старших помощников младшего дворника», - Карпин нивелировал и так малые у наших паспортистов ростки патриотизма, связанных с игрой за сборную.
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panfiiiiil
Так может проблема в Нобеле как в журналисте, что он не всех футболистов знает, а не в подходе Карпина к формированию состава
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hooligans1936@yandex.ru
Ответ Алексей Ненахов
У Мостового появился конкурент
Царь вне конкуренции
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Dan Kennedy
Ответ Spartakus1984
Карпин говорит про вызов дзюбы,что бы журнаглисты от него отстали.Ясно что он его не хочет вызывать и имеет право на это.Дзюба негатвиный персонаж,почему тренер должен из -за него себя ущемлять?Чи не Месси этот дзюба.
Да и для Сборной всяко перспективнее Писарский, Чалов, Сергеев и Соболев.
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Пётр Смирнов
Ответ Spartakus1984
Карпин говорит про вызов дзюбы,что бы журнаглисты от него отстали.Ясно что он его не хочет вызывать и имеет право на это.Дзюба негатвиный персонаж,почему тренер должен из -за него себя ущемлять?Чи не Месси этот дзюба.
Ну тогда не удивляйтесь посредственным результатам сборной) Соболев, Заболотный хуже Дзюбы:)
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hooligans1936@yandex.ru
Справедливости ради не всех, тебя Карпин не вызывает
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Алексей Ненахов
У Мостового появился конкурент
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Пётр Смирнов
Ответ Дмитрий9779
Карпин же сказал,что 30+ не будет пока вызывать,Головин,Мирвнчук недоступны,Зобнин пока отказался играть за сборную,время молодежи пришло.
Да это понятно, но зачем он тогда вызывал Заболотного и Смолова? Чем Зе лучше Дзюбы?
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Spartakus1984
Карпин говорит про вызов дзюбы,что бы журнаглисты от него отстали.Ясно что он его не хочет вызывать и имеет право на это.Дзюба негатвиный персонаж,почему тренер должен из -за него себя ущемлять?Чи не Месси этот дзюба.
+5
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OldRedWhite
Ответ Cruel Snake
Он что как один известный футболист , закопать себя решил через интервью . Сейчас ещё про «Локомотив» что нибудь брякнит и очень похоже будет
Он давно себя закопал , уже и тризну справили !
Странно , что Вы не в курсе )))
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