Экс-арбитр Федотов о незасчитанном голе «Спартака»: «Мешков украл его, по сути. Свистеть до взятия ворот – очень плохая тенденция»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Игорь Федотов Илья Помазун Александр Соболев Футбол

Решение арбитра Виталия Мешкова не засчитывать гол «Спартака» в ворота «Урала» было ошибочным.

Такое мнение высказал бывший судья Игорь Федотов. Напомним, на 85-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ (2:2) нападающий московской команды Александр Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.

«Мешков был перекрыт всеми, кем только можно, не видел борьбы игрока «Спартака» и вратаря «Урала», но все равно свистнул фол. По сути, судья украл гол. Нарушения со стороны игрока хозяев не было, вратарь врезался в своего же футболиста.

Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции ВАР.

Арбитр ведет свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек еще молодых судей учит!» – сказал Федотов.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

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29 комментариев

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Bazelle
И ведь как с гуся (петуха) вода, маленько пожурят, затем поблагодарят и будет продолжать "судить".
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Сергей Сурков
я бы послушал речь судьи с вар в прямом эфире что они там. решали
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jxmazefan
Ответ TheSportNik
Кто у кого что украл, там два удаления должны быть у Спартака, но Мешков решил пожалеть их, а так бы судил по правилам УЕФА и Урал уделал бы Спартак и этих слез не было бы сейчас, спокойно бы отсудил без проблем. Суди честно и проблем не будет! Урал должен был выигрывать этот матч, но из Кубка они вынесут Спартак вперед ногами, здесь без вариантов.
Кто за спартак - недоволен. Кто против спартака - тоже недовольны. Ну так пусть отправляют бездаря судить ПФЛ, думаю тут можно найти компромисс
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Femida_win
Крыса со свистком..
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84den
Мешков пида.......с
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Hong Kil
Это Зарэма в штанах, у него все что зарэмцы забивают - по правилам, когда им забивают - нечестно.
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Александр Павлов
С самой первой минуты было видно, что Спартак увы сегодня не победит.
А мешок ему это поможет сделать.
Газпром рулит
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TheSportNik
Кто у кого что украл, там два удаления должны быть у Спартака, но Мешков решил пожалеть их, а так бы судил по правилам УЕФА и Урал уделал бы Спартак и этих слез не было бы сейчас, спокойно бы отсудил без проблем.
Суди честно и проблем не будет!
Урал должен был выигрывать этот матч, но из Кубка они вынесут Спартак вперед ногами, здесь без вариантов.
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Marat82
Километровый офсайд -нужно подождать окончание эпизода, а вдруг...
Момент в штрафной- ой кажется нарушение, фссссссс
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Байтулла Дагиров
Лучше давайте по честному, года 4-5 питерские сливают деньги в во всяких мешковых.
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ILIILI
Продажная козёл
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Ильдар Фарукшин
"Да здравствует наш самый гуманный судья." Бурная овации. Это оно 200 матчей судит
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Тайосич
Ответ Isa Babaev
А еще говорили готовы бороться с Зенитом за чемпионство )
А что, не борется? Только Спартак на поле в футбол играет, а Зенит ещё и d подковёрной возне участвует. Тут им, как известно, нет равных.
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Тайосич
Это газовая тенденция, тут всё ясно.
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Do Cent
Мешка в мешок! Каменный!
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Dima91Caps
а вор, как известно, должен сидеть в тюрьме
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Isa Babaev
А еще говорили готовы бороться с Зенитом за чемпионство )
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Валентина Перцева
Все правильно Федотов разъяснил. Арбитр должен позволять доигрывать эпизод до конца, тем более в ситуации, когда обзор ему перекрывают игроки обеих команд. Не уверен - ВАР тебе в помощь, иди и смотри. Но это не про Мешкова.
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Сергей Танасийчук
Левниковая и Мешкова ждет отстранение от судейства до конца сезона. На двоих в одном эпизоде совершили 3 ошибки
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StillInTheGame
Мешков - 3,14дорас!
+12
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Слуцкий был прав насчет Мешкова!
+13
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Kogtetotshec
При Мешкове у Спартака наименьший процент набранных очков. Подтвердил свой статус газпрёмовский судейка...
+13
-3
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stirliz
И в первом тайме он заранее свиснул руку Игнатова, которой не было. Отобрал чистый гол.
+37
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Его Величество Златан
Потому что у Мешкова был полученный мешок 💰
+5
-3
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Alestern
всех больше голов отменяется именно у Спартака... из года в год!...
+6
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