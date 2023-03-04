Экс-арбитр Федотов о незасчитанном голе «Спартака»: «Мешков украл его, по сути. Свистеть до взятия ворот – очень плохая тенденция»

Решение арбитра не засчитывать гол «Спартака» в ворота «Урала» было ошибочным.

Такое мнение высказал бывший судья . Напомним, на 85-й минуте матча 18-го тура Мир (2:2) нападающий московской команды отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре . Судья свистнул до удара Соболева.

«Мешков был перекрыт всеми, кем только можно, не видел борьбы игрока «Спартака» и вратаря «Урала», но все равно свистнул фол. По сути, судья украл гол. Нарушения со стороны игрока хозяев не было, вратарь врезался в своего же футболиста.

Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции ВАР.

Арбитр ведет свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек еще молодых судей учит!» – сказал Федотов.

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