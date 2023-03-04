Экс-арбитр Федотов о незасчитанном голе «Спартака»: «Мешков украл его, по сути. Свистеть до взятия ворот – очень плохая тенденция»
Решение арбитра Виталия Мешкова не засчитывать гол «Спартака» в ворота «Урала» было ошибочным.
Такое мнение высказал бывший судья Игорь Федотов. Напомним, на 85-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ (2:2) нападающий московской команды Александр Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.
«Мешков был перекрыт всеми, кем только можно, не видел борьбы игрока «Спартака» и вратаря «Урала», но все равно свистнул фол. По сути, судья украл гол. Нарушения со стороны игрока хозяев не было, вратарь врезался в своего же футболиста.
Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции ВАР.
Арбитр ведет свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек еще молодых судей учит!» – сказал Федотов.
У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?
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А мешок ему это поможет сделать.
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Суди честно и проблем не будет!
Урал должен был выигрывать этот матч, но из Кубка они вынесут Спартак вперед ногами, здесь без вариантов.
Момент в штрафной- ой кажется нарушение, фссссссс