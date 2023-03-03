«До инфлюенсера Кутузу как до Китая. Мы его отправили на курсы». Президент «Титана» Зуев о форварде

Александр Зуев рассказал, как «Титан» планирует развивать медийный статус форварда Кутуза.

– Давай продолжим о контенте. В феврале вы сделали главный трансфер межсезонья – подписали форварда 2Drots Кутуза. Он уверяет, что перешел к вам не из-за денег – вы обещали ему прокачать медийность и вывести на новый уровень. Он станет инфлюенсером?

– До инфлюенсера Кутузу как до Китая, давай объективно. У нас инфлюенсеров не так много в России, а специалистом он может стать.

– Наверное, ему тогда нужного производить нефутбольный контент?

– Почему нефутбольный? Можно и на футбольном контенте ехать, просто добавить говорилок. Мы Кутуза сейчас отправим на курсы, научим правильно говорить для людей за пределами медиафутбола. Не люблю высказываться плохо про команды, а тем более про зрителя, но основный контингент медиафутбола – это дети, которым прикольно услышать матерное слово. Где-то «йоу», «чуваки», «короче» и прочие слова-паразиты.

На глобальном рынке это не работает. Наша задача номер один – очистить речь Кутуза и серьезно ее улучшить, отправив на курсы дикции и ораторского искусства. Пока Кутуз будет проходить курсы, будет разрабатываться шоу под него, может, даже не одно.

Если он будет делать все правильно и интересно, то будет зарабатывать деньги на своем ютубе или на других соцсетях, – сказал президент « » в интервью Sports.ru.

Был в академии «Спартака» с Тарасовым и Комбаровыми, теперь ведет главный клуб московской ЛФЛ в Медиалигу. На деньги от бетонного завода