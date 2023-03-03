«Ребенок может позвонить взрослому мужчине в 4 часа ночи и матом орать в трубку. Как его воспитывают?» Президент «Титана» о реакции на трансфер Кутуза

Александр Зуев рассказал, с какой реакцией встретился после перехода форварда Кутуза в «Титан» из 2Drots.

– Зачем « » нужна ? В ЛФЛ «Титан» – флагман, в Медиалигу придет командой-ноунеймом, которая «украла» у 2Drots лучшего игрока. Наверняка, обрушится хейт.

– Давай по порядку. Во-первых, мы не воровали [ ], а вернули домой, потому что он в «Титане» появился задолго до того, как 2Drots сняли первое видео. Во-вторых, я к хейту и критике отношусь нормально. Более того, я не закрывал телеграм для звонков. В день перехода Кутуза мне звонили дети до шести утра.

Опять же вопрос к родителям – куда они смотрят? Во-первых, мне непонятно, почему у 8-10 летнего ребенка есть мобильный телефон. Точно возраст не знаю, но писклявые голоса. А во-вторых, как вообще родители их воспитывали, если ребенок может позвонить взрослому мужчине в четыре часа ночи и благим матом орать в трубку? Я даже таких слов не слышал в своей жизни. Я, тем не менее, культурно с ними общался, не клал трубку, а все на пальцах объяснял. Некоторые даже понимали.

Да и антагонистом быть даже проще. Веселее, когда ты идешь против течения и тебя все не любят. Да и с кем конкурировать, с 2Drots? Мы только строимся, у нас как раз есть право на ошибку. А у 2Drots права на ошибку нет.

Да и будет ли 2Drots вообще в третьем сезоне? Они такие гонорары хотят… Не знаю, что это за звездная болезнь. Но это их право, – сказал президент «Титана» в интервью Sports.ru.

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