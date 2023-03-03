«С Галицким сравнивают часто, но он человек статуснее и хобби у него дороже. Наш кошелек не потянет клуб РПЛ». Глава «Титана» Зуев о президенте «Краснодара»

Президент любительского клуба «Титан» Александр Зуев рассказал о сравнениях с Сергеем Галицким.

– Любовь к футболу, играем своими, поддерживаем детей – напоминает «Краснодар» и Галицкого.

– Нас с отцом часто очень сравнивают с Галицким. Есть что-то похожее. Мы даже хотели построить стадион, но очень быстро отказались, потому что найти землю в Москве сложно. Похожи, но Галицкий все-таки человек статуснее и хобби у него дороже.

– Не было амбиций перейти с « » в профессиональный футбол?

– В России точно нет, потому что это верх абсурда. Мы люди амбициозные, но реалисты. Мы не дошли бы до РПЛ, потому что наш кошелек не позволит содержать клуб Премьер-лиги. Мы не Федуны, не Галицкие.

Мы рассматривали покупку клуба в Черногории. Около года назад.

– Готовый клуб или хотели создать новую команду?

– Речь шла об имеющемся клубе. Он существовал бы с прежним названием, потому что обладал фан-базой.

Некрасиво, если состоятельный дядька кинул котлету денег, купил клуб, который внизу турнирной таблицы болтается, подстроил все под себя и переименовал команду. Может быть? как-то присутствовало слово «Титан», но полностью клуб бы не переименовывали, – сказал Зуев в интервью Sports.ru.

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