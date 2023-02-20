На просмотре в 2Drots находится бывший форвард «Новосибирска» и «Чайки» Донсков

Теги Иван Донсков 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов возможные трансферы Медиафутбол

Два потенциальных новичка находятся на просмотре в 2Drots.

Один из них – нападающий Иван Донсков, сообщает телеграм-канал «Некласико».

25-летний форвард в настоящее время находится в статусе свободного агента.

Последним его клубом был «Новосибирск». Также он играл за «Чайку», «Иртыш», ростовский СКА и другие команды.

На прошлой неделе из 2Drots в «Титан» перешел нападающий Кутуз. Сообщалось, что ему на замену «дроты» планируют подписать форварда «Родины Медиа» Хантера.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий