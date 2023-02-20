На просмотре в 2Drots находится бывший форвард «Новосибирска» и «Чайки» Донсков

Два потенциальных новичка находятся на просмотре в 2Drots.

Один из них – нападающий Иван Донсков, сообщает телеграм-канал «Некласико».

25-летний форвард в настоящее время находится в статусе свободного агента.

Последним его клубом был «Новосибирск». Также он играл за «Чайку», «Иртыш», ростовский СКА и другие команды.

На прошлой неделе из 2Drots в « » перешел нападающий . Сообщалось, что ему на замену «дроты» планируют подписать форварда «Родины Медиа» Хантера.