На просмотре в 2Drots находится бывший форвард «Новосибирска» и «Чайки» Донсков
Два потенциальных новичка находятся на просмотре в 2Drots.
Один из них – нападающий Иван Донсков, сообщает телеграм-канал «Некласико».
25-летний форвард в настоящее время находится в статусе свободного агента.
Последним его клубом был «Новосибирск». Также он играл за «Чайку», «Иртыш», ростовский СКА и другие команды.
На прошлой неделе из 2Drots в «Титан» перешел нападающий Кутуз. Сообщалось, что ему на замену «дроты» планируют подписать форварда «Родины Медиа» Хантера.
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