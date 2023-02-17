Хантер о трансфере в 2Drots: «Говорить о конкретике преждевременно. Из чата «РМ» меня действительно кикнули»

Хантер отреагировал на слухи о возможном трансфере в 2Drots.

Сегодня телеграм-канал «Влажный Футбол» сообщил, что форвард «Родины Медиа» близок к переходу в 2D.

«Диалога с [2Drots] не было, говорить о какой-то конкретике преждевременно. Если говорить об условиях – все обсуждается, обо всем можно договориться.

Но я хотел бы быть не просто Хантером-футболистом, я хотел бы быть блогером, поэтому, будьте добры, подстраивайте продакшн.

Что касается предложений от других команд. Был диалог с Fight Nights и Сашей Зуевым из «Титана». Второй вариант, наверное, уже не актуален, учитывая, что Кутуз перешел в «Титан».

Разговора с Саней Текилой пока не было. Из чата меня действительно кикнули, но я думаю, что с этим проблем никаких не будет. Мы все адекватные, открытые люди, увидимся – пообщаемся», – сказал Хантер.