Карат прокомментировал слухи о большом гонораре 2Drots за участие в третьем сезоне .

– Есть слухи, что 2Drots запрашивают около 30 миллионов за участие в МФЛ-3, как ты думаешь, это оправдано?

– Лезть в чужой карман – это неправильно. Если они считают нужным попросить столько, то будьте добры либо дайте им эти деньги, либо скажите, что нет, такой вариант не подходит.

А сидеть и судить, что Коля (Николай Осипов, президент Медиалиги – прим. Sports.ru) должен или не должен – это неправильно. Если они хотят столько, значит удовлетворите их желание, либо скажите нет.

Третьего здесь ничего нет, прийти к общему знаменателю, что и было удобно, и 2Drots – это самый правильный вариант.

– Если «Амкал» выиграет лигу без 2Drots, будет ли это иметь меньшую значимость для «Амкала»?

– 100%, я хочу, чтобы были 2Drots и чтобы «Амкал» взял лигу. Принципиальности нет, просто хочется сыграть с ними.

Для меня 2Drots такой же соперник, как и другие», – сказал нападающий «Амкала».

В январе 2023-го 23-летний форвард перешел из 2Drots в «Амкал».