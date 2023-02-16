«Не важно, будет сумма больше или меньше. Вопрос в том, насколько она будет допустима». Осипов о гонораре 2Drots за МФЛ-3

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о том, что договоренность об участии в МФЛ-3 с двукратным чемпионом лиги 2Drots еще не достигнуты.

Осипов заявил, что готов пойти на уступки, если «дроты» попросят слишком большой гонорар.

– Если 2Drots сильно заломят цену – вы пойдете на уступки?

– Ну, наверное, да. Все-таки 2Drots – это чемпионы двукратные. Если брать просто какие-то цифры, мы понимаем, что их смотрят больше, чем «Амкал», при всем уважении. Однако, и «Амкал» прекрасно это понимает. Соответственно, я думаю, не вопрос того, будет сумма у 2Drots больше или меньше – вопрос в том, на сколько она будет допустима для нас с точки зрения нашего бюджета, – сказал Осипов.