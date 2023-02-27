Осипов о третьем сезоне Медиалиги: «если 2Drots не будет, количество команд может измениться»

Николай Осипов ответил на вопросы о командах третьего сезона Winline Медиалиги.

– Когда будут известны все команды и сколько их будет?

– Вообще у нас есть медиа-план как по реализации контента, так и по подготовительным процессам для успешного старта лиги в конце апреля. Думаю, к 1 марта должны зафиналиться с участниками сезона плюс-минус. То есть эта неделя. 1 марта – это среда, я бы хотел к пятнице иметь понимание, с кем мы идем в сезон и так далее.

– А количество команд?

– Это будет напрямую зависит от участия 2Drots в лиге. Отсутствие команды 2Drots напрямую может повлиять на всю суть той задумки, которая была. От этого порушится очень много логических цепочек, обуславливавших то, почему мы хотели так сделать. И я буду думать. Поэтому количество команд зависит и от формата. Соответственно, если 2Drots не будет, вполне возможно, что количество команд может измениться, – сказал президент Winline Медиалиги.