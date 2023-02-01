Аршавин о медиафутболе: «Для меня это не футбол. Мое мнение никак не поменялось»

Андрей Аршавин прокомментировал свое отношение к медиафутболу.

Ранее «Амкал» и молодежный состав «Зенита» провели товарищеский матч на сборе в Турции. «Амкал» проиграл «Зениту» U-19 (2:3), пропустив на 90-й со свободного удара из штрафной.

– Как вы лично относитесь к медиафутболу? Раньше вы не особо лестно отзывались, но сейчас у нас все больше пересечений. Может ваше мнение как-то поменялось?

– Мое мнение никак не поменялось. Для меня это не футбол. А то что есть пересечения – ничего страшного, пока они нам помогают хоть достойного спарринг-партера себе выбрать.

– То есть если наши ребята уйдут в медиафутбол и начнут свои клубы создавать, то вы к этому скорее негативно отнесетесь?

– Честно говоря, все равно. Просто к футболу настоящему профессиональному это отношения не имеет.

– Я слышал, что, возможно, вы тоже могли появиться на поле?

– Можно было, конечно, посмешить народ, но не станем этого делать, – сказал экс-игрок «Арсенала», а ныне заместитель гендиректора «Зенита».