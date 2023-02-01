Аршавин о медиафутболе: «Для меня это не футбол. Мое мнение никак не поменялось»

Теги Андрей Аршавин товарищеские матчи (клубы) Зенит U-19 Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Аршавин прокомментировал свое отношение к медиафутболу.

Ранее «Амкал» и молодежный состав «Зенита» провели товарищеский матч на сборе в Турции. «Амкал» проиграл «Зениту» U-19 (2:3), пропустив на 90-й со свободного удара из штрафной.

– Как вы лично относитесь к медиафутболу? Раньше вы не особо лестно отзывались, но сейчас у нас все больше пересечений. Может ваше мнение как-то поменялось?

– Мое мнение никак не поменялось. Для меня это не футбол. А то что есть пересечения – ничего страшного, пока они нам помогают хоть достойного спарринг-партера себе выбрать.

– То есть если наши ребята уйдут в медиафутбол и начнут свои клубы создавать, то вы к этому скорее негативно отнесетесь?

– Честно говоря, все равно. Просто к футболу настоящему профессиональному это отношения не имеет.

– Я слышал, что, возможно, вы тоже могли появиться на поле?

– Можно было, конечно, посмешить народ, но не станем этого делать, – сказал экс-игрок «Арсенала», а ныне заместитель гендиректора «Зенита».

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11 комментариев

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ДЖИН
Его что звали? Или он в ожидании так скзкать заранее отказался.аха-ах)
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Poland in the Space
Ответ Руслан Ганбаров
Самый кайф в футболе, это когда на улицу выходят простые ребята в регионах и пинают мяч до вечера. Вот там драйв и эмоции. Ведь футбол для разных людей и всех возрастов. А вот РПЛ - как раз не футбол. Закрытая лига агентов и деревьев.
Простые ребята в виде рэперов, артистов и шоумена, дворовый футбол Патриков, Трехгорной и Китай-города
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Руслан Ганбаров
Самый кайф в футболе, это когда на улицу выходят простые ребята в регионах и пинают мяч до вечера. Вот там драйв и эмоции. Ведь футбол для разных людей и всех возрастов.
А вот РПЛ - как раз не футбол. Закрытая лига агентов и деревьев.
0
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-2
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Кокич
Естественно, ведь там правила игры другие.
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igls54
Ну, и в чем не прав Андрей Сергеевич?
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заляпут
Полностью согласен, ожидания букмекеров от медиафутбола - это их проблемы !
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Arty K.
Андрей Сергеевич озвучил мысли всех "следящих" за этим цирком
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MonkeyMeister
Ответ 0,01%.
Скорей обычный дворовой футбол + цифровизация всей страны.
Тебе она еще не доступна.
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гилберт
Это футбол. Неинтересный местечковый футбол. Имеет право на свою скромную жизнь.
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Football poet
Андрей Сергеевич прав!
+18
-7
+11
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0,01%.
Скорей обычный дворовой футбол + цифровизация всей страны.
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