Гатагов о выборе пенальтиста между Алексом Месси и Чудо Малым: «Устроим челендж на тренировке»

Сослан Гатагов рассказал, кому доверил бы бить решающий пенальти

– Вам нужно выбрать пенальтиста, кто будет бить решающий пенальти – Чудо Малой или Алекс Месси? Кому доверите?

– У Чудо Малого хорошая статистика, хотя он в последнем матче, вроде, не забил. Но посмотрим, может даже между ними разыграть, какой-то челлендж сделать на тренировке. Посмотрим, кто из них будет уверен в тот момент, тому и доверим, – сказал главный тренер молодежной сборной Медиалиги.

Чудо Малой и Алекс Месси получили вызов в сборную Медиалиги до 21 года.